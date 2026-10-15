Panamá Nacionales -  15 de octubre de 2026 - 13:17

Acodeco suspende plazos por tres días en estas cuatro provincias tras el terremoto

Acodeco suspendió los términos administrativos del 14 al 16 de octubre en Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas por seguridad tras el sismo.

Acodeco suspende plazos por tres días

Acodeco suspende plazos por tres días

@Acodeco
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) anunció la suspensión de los términos en los procesos administrativos que se tramitan en cuatro provincias del país, como medida preventiva tras el sismo del viernes 9 de octubre y la persistencia de réplicas en las zonas afectadas.

¿En qué provincias Acodeco suspendió los términos administrativos?

De acuerdo con el comunicado de la entidad, la medida se aplica durante los días 14, 15 y 16 de octubre de 2026 en las siguientes administraciones regionales:

  • Coclé

  • Herrera

  • Los Santos

  • Veraguas

La suspensión permitirá realizar evaluaciones técnicas para verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones y proteger la integridad de los usuarios y funcionarios.

¿Qué significa la suspensión de términos administrativos de Acodeco?

La medida se refiere a los plazos correspondientes a los procesos administrativos que se tramitan en las oficinas regionales señaladas.

Acodeco indicó que la decisión se fundamenta en la Ley 38 de 2000 y sus modificaciones, como parte de las acciones preventivas adoptadas después del movimiento sísmico.

La institución agradeció la comprensión de los consumidores y agentes económicos ante esta disposición temporal, mientras se realizan las evaluaciones necesarias en las instalaciones.

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