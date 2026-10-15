Acodeco suspende plazos por tres días en estas cuatro provincias tras el terremoto

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) anunció la suspensión de los términos en los procesos administrativos que se tramitan en cuatro provincias del país, como medida preventiva tras el sismo del viernes 9 de octubre y la persistencia de réplicas en las zonas afectadas.

De acuerdo con el comunicado de la entidad, la medida se aplica durante los días 14, 15 y 16 de octubre de 2026 en las siguientes administraciones regionales:

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Coclé

Herrera

Los Santos

Veraguas

La suspensión permitirá realizar evaluaciones técnicas para verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones y proteger la integridad de los usuarios y funcionarios.

¿Qué significa la suspensión de términos administrativos de Acodeco?

La medida se refiere a los plazos correspondientes a los procesos administrativos que se tramitan en las oficinas regionales señaladas.

Acodeco indicó que la decisión se fundamenta en la Ley 38 de 2000 y sus modificaciones, como parte de las acciones preventivas adoptadas después del movimiento sísmico.

La institución agradeció la comprensión de los consumidores y agentes económicos ante esta disposición temporal, mientras se realizan las evaluaciones necesarias en las instalaciones.