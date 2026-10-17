Herrera Nacionales -

Artesanos piden "arancel" al pote plástico para proteger las vasijas de barro

Artesanos de La Arena de Chitré, en la provincia de Herrera, alzaron la voz para pedir a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para establecer un impuesto o arancel al plástico con el objetivo de proteger las vasijas de barro o tinajas. Señalan que el plástico se vende a precios muy bajos y compite directamente con las vasijas de barro, destacando que este es un producto sano que no daña el ambiente.