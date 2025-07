Asamblea investigará agresión entre diputados Jairo Salazar y Betserai Richards

“Yo estaba sentado y me golpeó en reiteradas ocasiones diciéndome que yo no podía hablar de él”, relató Richards. Además, aseguró que Salazar lo amenazó con buscarlo “hasta donde se encontrara”, insinuando que su vida podría correr peligro. “Yo estaba sentado y me golpeó en reiteradas ocasiones diciéndome que yo no podía hablar de él”, relató Richards. Además, aseguró que Salazar lo amenazó con buscarlo “hasta donde se encontrara”, insinuando que su vida podría correr peligro.

El diputado Ernesto Cedeño, testigo de lo sucedido, detalló que Salazar se acercó a Richards, quien estaba leyendo con lentes puestos, y tras decirle “no me toques”, lo golpeó mientras seguía sentado. “Voy a pedir las declaraciones juradas y el informe de Medicatura Forense, porque esto no debe quedar así; un acto de agresión no debe ser tolerado”, declaró Cedeño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1947634210178531414&partner=&hide_thread=false “Llegó el señor Salazar tocando con el dedo a Betserai, que estaba sentado y con lentes porque estaba leyendo, y Betserai dijo no me toques, y ahí mismo le dio un golpe con lentes y sentado, eso fue lo que pasó”, el diputado @ernestocedeno explica cómo ocurrió la agresión del… pic.twitter.com/ZT2mRX8lrA — Telemetro Reporta (@TReporta) July 22, 2025

Asamblea investigará agresión entre Jairo Salazar y Richards

Richards hizo un llamado a los miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD) a pronunciarse y analizar la posibilidad de iniciar un proceso disciplinario contra Salazar, incluso considerando la revocatoria de mandato por violación a la ética.

En respuesta a la denuncia, la Asamblea Nacional informó que convocará al Comité de Ética para que aplique las sanciones correspondientes conforme al reglamento interno del Órgano Legislativo.