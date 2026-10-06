Ataque en La Chorrera deja un agente de seguridad muerto y dos heridos

Un trabajador de seguridad privada falleció y otros dos agentes resultaron heridos tras un intercambio de disparos registrado en Altos de Las Praderas, en La Chorrera. Presuntamente, los atacantes intentaban apoderarse de las armas de fuego de los agentes.
Policía aprehende a un presunto involucrado
Posteriormente, en el Hospital Nicolás A. Solano, se confirmó la muerte de uno de los agentes de seguridad privada.
Hasta el momento, la Policía Nacional ha aprehendido a uno de los presuntos involucrados, quien se mantenía escondido entre residencias del sector y fue ubicado con un arma de fuego y una herida.
El Ministerio Público iniciará las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Con este homicidio, la cifra de asesinatos registrada en Panamá Oeste durante 2026 asciende a 35, según la información suministrada.