Ataque en La Chorrera deja un agente de seguridad muerto y dos heridos

Un trabajador de seguridad privada falleció y otros dos agentes resultaron heridos tras un intercambio de disparos registrado en Altos de Las Praderas, en La Chorrera . Presuntamente, los atacantes intentaban apoderarse de las armas de fuego de los agentes.

De acuerdo con la información preliminar, los agentes se encontraban realizando un cambio de turno cuando fueron sorprendidos por varios hombres armados que se desplazaban en un vehículo de color negro. Los atacantes habrían intentado despojar a los agentes de sus armas, lo que provocó un intercambio de disparos. Tras el hecho, los tres agentes resultaron heridos y uno de los presuntos delincuentes recibió un disparo en una de sus extremidades.

Policía aprehende a un presunto involucrado

Posteriormente, en el Hospital Nicolás A. Solano, se confirmó la muerte de uno de los agentes de seguridad privada.

Hasta el momento, la Policía Nacional ha aprehendido a uno de los presuntos involucrados, quien se mantenía escondido entre residencias del sector y fue ubicado con un arma de fuego y una herida.

El Ministerio Público iniciará las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Con este homicidio, la cifra de asesinatos registrada en Panamá Oeste durante 2026 asciende a 35, según la información suministrada.