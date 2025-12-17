Panamá Nacionales -

Cambiando Vidas: Inicia el reto para apoyar a la señora Ruth Vergara y a sus dos hijos

A partir de este miércoles inician los preparativos del reto de Cambiando Vidas para apoyar a la señora Ruth Vergara y a sus dos hijos, y remodelar su residencia ubicada en Las Garzas en un periodo de 48 horas. La señora Ruth ha aceptado ser trasladada con sus hijos a un hotel. Por su parte, los residentes de Dos Mares también aprovecharon para enumerar las necesidades que enfrenta la comunidad, como falta de carreteras.