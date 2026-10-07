Caso E-Tax: exejecutivo bancario queda detenido por investigación sobre créditos fiscales

Un exejecutivo bancario permanecerá en detención provisional por la presunta comisión de delitos relacionados con supuestas irregularidades dentro del sistema E-Tax , informó la Procuraduría General de la Nación.

La medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada y posteriormente impuesta por un Juzgado de Garantías, que la consideró proporcional, idónea y necesaria mientras se desarrolla la investigación.

Investigación está relacionada con presuntos créditos fiscales millonarios

Durante la audiencia de control de garantías, la jueza declaró legal la aprehensión del ciudadano y se le formularon cargos por la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva, en la modalidad de delincuencia organizada, y contra el orden económico, en la modalidad de corrupción privada.

De acuerdo con el Ministerio Público, el caso guarda relación con investigaciones iniciadas en mayo de 2025 sobre una presunta organización criminal integrada por funcionarios y particulares.

Según la investigación, esta supuesta organización habría operado mediante la eliminación de cuentas de contribuyentes y de sus aportes al fisco, con el objetivo de apoderarse presuntamente de créditos fiscales millonarios.

Las investigaciones continúan para determinar la posible participación de las personas vinculadas al caso.