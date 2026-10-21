Centro de Salud de Pedregal cerrará este miércoles 21 de octubre desde la 1:00 p.m.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el Centro de Salud de Pedregal suspenderá temporalmente la atención al público este miércoles 21 de octubre de 2026, a partir de la 1:00 p.m., debido a trabajos de mantenimiento, adecuaciones eléctricas y revisión de equipos en sus instalaciones.

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¿Por qué cerrará el Centro de Salud de Pedregal?

De acuerdo con el Minsa, la suspensión temporal permitirá realizar labores de mantenimiento, ajustes en el sistema eléctrico y verificaciones de los equipos del establecimiento.

#PanamáMetro | El Centro de Salud de Pedregal cerrará temporalmente este miércoles 21 de octubre, desde la 1:00 p. m., por mantenimiento, adecuaciones eléctricas y revisión de equipos. Los usuarios pueden acudir a instalaciones de salud cercanas. #MinsaPanamá pic.twitter.com/RLKL5tg0wh — Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) October 21, 2026

La institución recomendó a los usuarios que necesiten atención médica acudir a otras instalaciones de salud cercanas mientras se desarrollan los trabajos.

Hasta el momento, el comunicado no precisa la hora ni la fecha en que se reanudará la atención habitual en el Centro de Salud de Pedregal.

Los pacientes deben mantenerse atentos a los canales oficiales del Minsa para conocer cualquier actualización sobre la reapertura del establecimiento.