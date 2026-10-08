Clima en Panamá hoy: dónde se esperan lluvias fuertes este jueves 8 de octubre

El clima en Panamá hoy, jueves 8 de octubre de 2026, estará marcado por lluvias de variada intensidad y tormentas eléctricas en diferentes regiones del país, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA). Las condiciones más intensas podrían presentarse durante la tarde y las primeras horas de la noche.

¿Dónde se esperan lluvias fuertes este jueves 8 de octubre?

En la vertiente del Caribe, el IMHPA prevé aguaceros dispersos, algunos puntualmente muy fuertes, con actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento, principalmente desde Costa Arriba de Colón hasta la frontera con Costa Rica. No se descartan crecidas repentinas de ríos en sectores de Costa Abajo de Colón y la comarca Ngäbe-Buglé, así como inundaciones puntuales en Bocas del Toro.

En la vertiente del Pacífico se esperan lluvias y aguaceros aislados o dispersos durante la tarde, principalmente en Panamá norte, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas y zonas montañosas. En las tierras altas de Chiriquí podrían registrarse aguaceros puntualmente muy fuertes, acompañados de actividad eléctrica, al finalizar la tarde y durante las primeras horas de la noche.

Sinaproc mantiene aviso de prevención hasta el 9 de octubre

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un aviso de prevención por lluvias, tormentas eléctricas y vientos significativos hasta el viernes 9 de octubre.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos y quebradas crecidas, mantenerse alejados de áreas propensas a inundaciones y seguir los comunicados oficiales.

El IMHPA también recomienda precaución en el litoral Pacífico por oleajes de entre 0.5 y 1.8 metros, con períodos de 16 a 21 segundos, especialmente para bañistas y embarcaciones artesanales.