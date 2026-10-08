Enrique Lau, exdirector de la CSS: Fiscalía expone pruebas por $504 mil, apartamentos y cheques

El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) , Enrique Lau Cortés , fue imputado por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, durante una audiencia de garantías celebrada el miércoles 7 de octubre. La Fiscalía presentó informes financieros relacionados con un presunto incremento patrimonial y movimientos de fondos bajo investigación.

Contenido de interés: Enrique Lau Cortés: juez legaliza aprehensión del exdirector de la CSS

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¿De qué se acusa a Enrique Lau Cortés?

La Fiscalía Anticorrupción investiga al exdirector de la CSS por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso información sobre movimientos financieros y bienes adquiridos que forman parte de la investigación.

Un juez ordenó la retención domiciliaria e impedimento de salida del país, y autorización para que asistir a las citas, al exdirector de la Caja de Seguro Social, @CSSPanama, Enrique Lau Cortés.

Un informe de la DIJ reveló una triangulación de fondos por 504 mil dólares, con… pic.twitter.com/xABggULmeG — Telemetro Reporta (@TReporta) October 8, 2026

Entre los elementos presentados destacan:

Informe de la Contraloría: señala un presunto incremento patrimonial de B/.122,553 , correspondiente al período comprendido entre octubre de 2019 y agosto de 2025.

Informe de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ): identifica una presunta triangulación de fondos por aproximadamente B/.504,000 .

Movimientos mediante cheques: la Fiscalía describió operaciones de ingreso, retiro y nuevos depósitos de fondos relacionados con el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP).

Adquisición de inmuebles: la investigación también examina apartamentos ubicados en Santa María, en la ciudad de Panamá, y en el área de playas de Coclé.

Estos elementos fueron expuestos por la Fiscalía como parte de su investigación y no constituyen, por sí solos, una declaración judicial de culpabilidad.

¿Qué medida cautelar recibió Enrique Lau Cortés?

La jueza de garantías Xenia Pérez legalizó la aprehensión del exdirector de la CSS, admitió la formulación de cargos y ordenó las siguientes medidas cautelares:

Detención domiciliaria.

Impedimento de salida del país.

Autorización para asistir a sus citas médicas.

Durante la audiencia se decretó un receso para que Lau Cortés pudiera tomar sus medicamentos. Su defensa manifestó que el exfuncionario presenta distintas condiciones de salud.

La decisión judicial permite que la investigación continúe mientras el imputado cumple las medidas cautelares impuestas.

La formulación de cargos no equivale a una condena. Enrique Lau Cortés mantiene su derecho a la presunción de inocencia durante el desarrollo del proceso penal.