Clima en Panamá hoy: dónde se esperan lluvias y tormentas este lunes 19 de octubre

Clima en Panamá hoy/ Aviso por Lluvias

El clima en Panamá hoy, lunes 19 de octubre de 2026, estará marcado por lluvias de moderadas a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA). El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un aviso de prevención en todo el territorio nacional y ambos sectores marítimos hasta el miércoles 21 de octubre, a las 11:59 p.m.

De acuerdo con el aviso meteorológico, las mayores acumulaciones de lluvia se prevén entre el 19 y el 21 de octubre, debido a la organización de un sistema de baja presión sobre el mar Caribe, al norte de Panamá, que favorece el transporte de humedad desde el océano Pacífico.

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Las regiones con pronósticos de mayores acumulados de lluvia son:

Tierras Altas de Chiriquí.

Bocas del Toro.

Comarca Ngäbe Buglé.

Norte de Veraguas.

Norte de Coclé.

Para estas zonas, el aviso contempla acumulados máximos estimados de entre 120 y 280 milímetros por día.

También se prevén acumulaciones importantes, de entre 120 y 200 milímetros, en Tierras Bajas de Chiriquí, centro y sur de Veraguas, Los Santos, Herrera, Panamá Oeste, comarca Emberá-Wounaan (Sambú) y Colón.

Temperaturas y radiación ultravioleta para este lunes 19 de octubre

La meteoróloga Julissa Rivera, del IMHPA, informó que las temperaturas máximas previstas serán:

Cordillera Central: entre 20 °C y 24 °C.

Vertiente del Caribe: entre 28 °C y 29 °C.

Vertiente del Pacífico: entre 30 °C y 32 °C.

Los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre altos y muy altos.

En cuanto a las condiciones marítimas, el pronóstico señala condiciones generalmente favorables en ambos litorales. Sin embargo, durante las tormentas podrían presentarse episodios de mar picado, por lo que se recomienda precaución.

Sinaproc mantiene aviso de prevención hasta el 21 de octubre

Sinaproc advirtió que la humedad acumulada en los suelos de regiones del occidente del país, Coclé, Colón y Panamá incrementa el riesgo de crecidas de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra.

Ante estas condiciones, la institución recomienda:

Evitar cruzar ríos, quebradas y áreas inundadas.

Mantener especial vigilancia sobre niños y adultos mayores.

Preparar una mochila de emergencia con documentos, agua, medicamentos y artículos esenciales.

Asegurar los objetos que puedan desprenderse por fuertes vientos.

Evitar zonas propensas a inundaciones y deslizamientos.

Buscar refugio seguro durante las tormentas eléctricas y alejarse de árboles aislados y estructuras metálicas.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse a los números 520-4425, 911 o 6998-4809, según informó Sinaproc.