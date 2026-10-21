Colón estará 12 horas sin agua hoy: estos son los sectores afectados

El Canal de Panamá informó que varios sectores de la provincia de Colón estarán sin suministro de agua potable este miércoles 21 de octubre de 2026, debido a trabajos de reparación relacionados con la potabilizadora de Monte Esperanza. La suspensión está programada desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., por un período de 12 horas.

¿Qué sectores de Colón estarán sin agua el 21 de octubre?

Según el comunicado del Canal de Panamá, la interrupción del suministro afectará a las siguientes zonas abastecidas por la potabilizadora de Monte Esperanza:

Sherman.

Residencial Dominador Bazán.

Zona Procesadora.

Residencial Canal View.

Antigua Veterinaria.

Transporte Sogri.

Margarita.

¿A qué hora regresará el agua en Colón?

El @canaldepanama informa que el miércoles 21 de octubre se suspenderá el suministro de agua en algunos sectores de la provincia de Colón abastecidos por la Potabilizadora de Monte Esperanza, por trabajos de reparación, que se realizarán de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.



Las zonas que se… pic.twitter.com/vhQWntb6Fl — Telemetro Reporta (@TReporta) October 20, 2026

Los trabajos de reparación están programados para desarrollarse entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. de este miércoles 21 de octubre, por lo que la suspensión tendrá una duración prevista de 12 horas.

El Canal de Panamá no precisó en la información suministrada si el servicio se restablecerá de forma inmediata o progresiva una vez concluyan los trabajos.

Se recomienda a los residentes de los sectores afectados tomar las previsiones necesarias y almacenar agua para cubrir sus necesidades básicas durante la interrupción programada.