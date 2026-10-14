Panamá Nacionales -  14 de octubre de 2026 - 17:38

CSS confirma fallecimiento de la señora Elena Barría tras resultar herida por el terremoto en Panamá

La CSS confirmó el fallecimiento de Elena Barría, de 68 años, quien había resultado gravemente herida durante el terremoto en Panamá.

Confirman muerte de mujer tras el terremoto en Panamá.

Confirman muerte de mujer tras el terremoto en Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó este miércoles 14 de octubre de 2026 el fallecimiento de Elena Barría, de 68 años, quien había resultado gravemente herida durante el terremoto registrado el viernes 9 de octubre en Panamá. Según el comunicado oficial, la muerte de la paciente fue confirmada a las 3:42 p.m.

La institución lamentó el fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de Barría, quien permanecía afectada por las lesiones sufridas durante el movimiento sísmico.

CSS confirma fallecimiento de mujer herida durante el terremoto

A través de un comunicado, la Caja de Seguro Social informó sobre el deceso de la paciente y manifestó su solidaridad con sus allegados.

Con profundo pesar, confirmamos a las 3:42 p.m. el fallecimiento de la señora Elena Barría, de 68 años, quien resultó gravemente herida durante el terremoto ocurrido el viernes 9 de octubre de 2026”, señaló la institución.

La CSS también reconoció la fortaleza demostrada por la paciente y sus familiares durante el proceso de atención médica.

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