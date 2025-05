Director de la CSS advierte que funcionario que no trabaja no cobrará su quincena

“Todas las personas que abandonan su puesto de trabajo, efectivamente, el que no trabaja no cobra. Pero lo que entiendo es que las pocas personas que han estado involucradas en este tipo de actividad lo han hecho fuera de las horas de trabajo, lo cual también es muy loable”, afirmó Mon, señalando que estas acciones han afectado parcialmente la movilidad de pacientes dentro de las instalaciones médicas.

Director de la CSS habla sobre reformas a la Ley Orgánica

En cuanto al proceso de reforma al sistema de pensiones, el director reconoció “fallas” en la estrategia de sensibilización hacia la ciudadanía, pero explicó que se priorizó la tarea urgente de actualizar los registros contables.

“Como director he pasado estas cuatro semanas tratando de poner en orden toda la contabilidad para poder sacar los estados de cuenta que en 20 años no se hicieron, y poder sacar el comparador. Son cálculos muy difíciles, contables y técnicos que había que balancear para poder ser auditados”, declaró. “Como director he pasado estas cuatro semanas tratando de poner en orden toda la contabilidad para poder sacar los estados de cuenta que en 20 años no se hicieron, y poder sacar el comparador. Son cálculos muy difíciles, contables y técnicos que había que balancear para poder ser auditados”, declaró.

Mon también ofreció disculpas por los retrasos en el proceso de comunicación. “Ya pedí disculpas porque me pasé un mes tratando de arreglar lo que en 20 años nadie arregló”, dijo, al referirse al comparador de pensiones, herramienta clave que según explicó no había sido digitalizada en dos décadas.