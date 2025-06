El MIDES lanza la 'Ruta del Arte y la Cultura' para fortalecer a personas mayores

Desde su inicio en abril, 160 adultos mayores de los corregimientos de Alcalde Díaz, Betania, Juan Díaz y Bella Vista, ha permitido visitar sitios de interés.

La coordinadora nacional del Adulto Mayor del MIDES, Marisel Ríos, destacó que el programa busca fortalecer la autoestima, la creatividad y las habilidades cognitivas, además de reducir la soledad y fomentar el envejecimiento saludable.

Mides2.png El programa busca fortalecer la autoestima, la creatividad y las habilidades de los adultos mayores. MIDES

¿Cuáles son las rutas incluidas en el programa?

El calendario contempla visitas al Canal de Panamá, el Museo de la Memoria Afropanameña, el Edificio de la Real Aduana de Portobelo, la Iglesia de la Merced, la Ciudad de las Artes y las ruinas de Panamá Viejo.

Además, el programa incluye visitas al Museo de la Libertad, al edificio del Parlatino y a la Biblioteca Rey Mohammed VI de Marruecos, así como exposiciones de arte, funciones de teatro y otras actividades culturales.

El programa ha sido bien recibido. Aminta y Vilma Fuentes expresaron su entusiasmo tras el recorrido, destacando que gracias a la iniciativa pudieron conocer el Palacio Bolívar, la Sala de las Cumbres de las Américas y el Pasillo de las Banderas.

"Visitar la Cancillería de la República me ha permitido observar fotos históricas que son parte de la historia de nuestro país. Aquí hay imágenes de presidentes y figuras mundiales que me impresionaron", aseguró Aminta.

El circuito también ha brindado gratas sorpresas. Durante la visita a la Cancillería, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer al cantante de música típica Osvaldo Ayala, quien interpretó uno de sus éxitos, se tomó fotos con ellos y compartió un momento ameno.

MIDES.png Los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer al cantante Osvaldo Ayala. MIDES

El programa también ha contado con la participación de artistas locales, como Sergio "Colaquito" Cortez, así como instructores de música del Ministerio de Cultura.

Para su desarrollo, el MIDES ha sumado importantes aliados, entre ellos las Juntas Comunales y las asociaciones de personas mayores, que colaboran en la organización de los circuitos junto con el Ministerio de Cultura.

¿Cómo participar en el programa ‘Ruta del Arte y la Cultura?

Ríos invitó a los grupos organizados de personas mayores a participar en este programa gratuito. Los interesados pueden inscribirse llamando al 500-6070. Esta iniciativa forma parte de la política de Estado que coloca a las personas mayores en el centro de la acción social.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, la población de adultos mayores en Panamá asciende a 563,641 personas, de las cuales el 52.6 % son mujeres y el 47.4 % hombres, según datos del XII Censo de Población y VII de Vivienda.