Alcalde Mizrachi critica a jueces de paz por liberar a "bien cuidados" retenidos en operativo

“Estoy bien cabreado ahorita mismo. Los bien cuidados que recogimos anoche, a todos les dieron calle. Los jueces de paz no les aplicaron ninguna sanción, entonces dime: ¿para qué uno legisla aquí? ¿Qué mensaje están mandando?”, cuestionó el alcalde.

Mizrachi advirtió que esta falta de acción envía un mensaje equivocado a la ciudadanía, incentivando la impunidad.

"Estás mandándole a la ciudadanía un mensaje de: 'no me importas, no me importan tus derechos ni tu bienestar'. Y al bien cuidado le estás diciendo: 'roba celular, extorsiona, pide plata a cambio de no romper una ventana de carro, que no te va a pasar nada'", expresó.

Alcalde Mayer Mizrachi reitera llamado a los jueces de paz

El alcalde Mayer Mizrachi reitera que el Consejo Municipal aprobó sanciones para los "bien cuidados" con multas desde B./.300 a B/.1,000 o hasta 90 días de trabajos comunitarios, además enfatizó el operativo que realizó junto a los policías municipales.

Mizrachi reiteró su llamado a que los jueces de paz cumplan con su rol sancionador, especialmente frente a prácticas que afectan la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.