Coclé Nacionales -  16 de octubre de 2026 - 09:27

Ganadero dona una vaca para apoyar a damnificados tras terremoto; así puedes participar en la tómbola

La donación del ganadero busca apoyar a los damnificados por el terremoto. La tómbola tendrá boletos a B/.2.00 y recaudará fondos para comprar insumos.

Tómbola de vaca/ Terremoto en Panamá 

Tómbola de vaca/ Terremoto en Panamá 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un gesto solidario busca ayudar a las familias afectadas por el terremoto en Panamá. En Penonomé, provincia de Coclé, el ganadero David González donó una vaca al centro de acopio de la Alcaldía para contribuir con la atención de las comunidades damnificadas.

Como parte de esta iniciativa, se realizará una tómbola con boletos a un costo de B/.2.00. Los fondos recaudados se destinarán a la compra de insumos que serán distribuidos entre las comunidades afectadas por el sismo.

Terremoto en Panam: ¿Cómo participar en la tómbola solidaria?

Las personas interesadas podrán participar mediante la compra de boletos, con un costo de B/.2.00. El dinero recaudado será utilizado para adquirir insumos destinados a las familias que necesitan apoyo tras el terremoto.

La iniciativa se desarrolla en Penonomé, como parte de las acciones de solidaridad con los damnificados en Coclé.

Para conocer los detalles sobre dónde adquirir los boletos, la fecha del sorteo y las condiciones para participar, se recomienda consultar los canales oficiales de la Alcaldía de Penonomé.

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