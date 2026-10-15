Panamá Nacionales -  15 de octubre de 2026 - 14:41

Alcaldía de Panamá invertirá en dos máquinas barredoras para reforzar la limpieza

La Alcaldía de Panamá busca optimizar el mantenimiento urbano y mejorar las condiciones de limpieza en distintos sectores de la capital.

Máquinas barredoras reforzarán los trabajos de limpieza. 

Máquinas barredoras reforzarán los trabajos de limpieza. 

Alcaldía de Panamá
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

La Alcaldía de Panamá anunció la compra de dos máquinas barredoras para reforzar los trabajos de limpieza en el distrito capital, luego de que el proyecto fuera aprobado por mayoría durante una audiencia pública.

¿Para qué se comprarán las máquinas barredoras?

De acuerdo con la iniciativa, estos equipos permitirán fortalecer las labores de limpieza en calles, avenidas, cunetas, estacionamientos y otros espacios públicos del distrito de Panamá.

Estos equipos fortalecerán las labores de limpieza en calles.

Estos equipos fortalecerán las labores de limpieza en calles.

La adquisición busca reforzar los trabajos de mantenimiento y atender puntos críticos de distintos sectores, con el objetivo de mejorar las condiciones de limpieza en las áreas de uso público.

¿Cómo se financiará el proyecto?

La compra será financiada con recursos del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM), correspondientes a la vigencia fiscal 2026.

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