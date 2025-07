Investigan grave agresión física a un estudiante por parte de un compañero de clases en La Chorrera

"Me llama el día siguiente la directora y me dice que ella no tenía información, hasta las 11:00 a.m. del día siguiente, de lo que había pasado con el niño", explicó Carmen Ballesteros, tía del estudiante, al referirse a la respuesta brindada por la dirección del centro educativo tras lo ocurrido.

También detalló que el adolescente se encuentra bajo observación médica por especialistas en ortopedia, neurología, pediatría, y está recibiendo medicación para prevenir convulsiones.

A pesar de que el menor tiene conocimiento y presenta reacciones en sus extremidades, la familiar indicó que presenta dificultades para mantenerse en pie.

Suceso que provocó la agresión contra el estudiante

Según la información recabada, el incidente se originó cuando el agresor rayaba la silla de su compañero, lo que generó un cruce de palabras entre ambos. Aunque en ese momento la situación no pasó a mayores, posteriormente, fuera del aula, el estudiante fue empujado, provocándole las lesiones que motivaron su hospitalización.

El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Menores del Ministerio Público. Hasta el momento, el Ministerio de Educación (MEDUCA) no ha emitido un comunicado sobre esta situación de violencia entre estudiantes.