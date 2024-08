La Península de Azuero registra diferentes variantes genéticas en diagnósticos de cáncer

Los tipos de cáncer más frecuentes son: de mama, colon-rectal, próstata, gástrico y de piel.

"Es importante educar a la población para que cuando tenga signos de alarma busque atención a tiempo y empoderarlos saber que hay pruebas de tamizaje, que aún sin síntomas pueden detectar el cáncer de manera temprana y tratarlo", expresó Pinto, reiterando que la mayoría de los cánceres que se tratan tempranamente se pueden curar, y ese es el objetivo.

Por su parte, el Dr. Iván Landires, genetista en el Hospital Joaquín Pablo Franco del Minsa en Las Tablas, indicó que, en el caso particular de la Península de Azuero, el estudio buscaba determinar si había diferencias genéticas entre la cohorte del Hospital Joaquín Pablo Franco y las pacientes del Instituto Oncológico Nacional.

"Teníamos 64 pacientes de Azuero y 52 del resto del país y comparamos los determinantes de estilo de vida y genéticos, logramos encontrar que en Azuero, hay ciertas variantes genéticas que no encontramos en el resto del país, pero al igual que en resto del país, no encontramos variantes genéticas que hemos encontrado en Azuero".

Destacó también que las diferencias en la frecuencia de cáncer podrían explicarse en parte por estas variantes genéticas, pero también por el estilo de vida.

A pesar de tener variantes genéticas que pueden predisponer al cáncer, el genetista indicó que el foco debe estar en el estilo de vida y en las políticas públicas que promuevan un estilo de vida saludable, para evitar que las pacientes no desarrollen cáncer en edades tempranas.

