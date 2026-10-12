Lotería Nacional de Panamá: sorteo de hoy lunes 12 de octubre será a las 5:00 p. m.

La Lotería Nacional de Panamá anunció que el sorteo de este lunes 12 de octubre de 2026 se realizará a las 5:00 p.m. , debido a retrasos registrados durante las inspecciones efectuadas por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá en sus instalaciones.

La institución explicó que las verificaciones provocaron demoras en el proceso de devolución de los billeteros, lo cual ha sido programado para las 2:00 p.m.

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Bomberos autorizan ingreso a instalaciones de la Lotería Nacional de Panamá

La entidad informó que, una vez finalizadas las inspecciones, el Benemérito Cuerpo de Bomberos determinó que no existe peligro para el ingreso al edificio y que la infraestructura no presenta daños visibles.

Tras esta evaluación, se autorizó la entrada del personal administrativo a las instalaciones.

La Lotería Nacional agradeció la comprensión de los billeteros, compradores y del público en general ante los inconvenientes ocasionados por los retrasos.