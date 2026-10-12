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EN VIVO | Resultados del sorteo dominical de hoy, 12 de octubre de la Lotería Nacional de Panamá

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Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo dominical correspondiente al 12 de octubre del 2026.

Por Noemí Ruíz

Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo dominical correspondiente al 12 de octubre del 2026.

Contenido de interés: Chakatín reveló los números de la Pirámide: estos son los más buscados hoy

Lotería Nacional cambia horario del sorteo dominical hoy, se jugará a las 5:00 p.m.

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 7 - 4 - 3 - 2

Números más buscados son:

Los números favoritos de Chakatín son: 72 - 26 - 32 - 37 - 47

Lotería Nacional de Panamá Online y TV: dónde ver los resultados del sorteo dominical

El sorteo dominical del 12 de octubre, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

¿A qué hora inicia el sorteo del 12 de octubre de la Lotería Nacional de Panamá?

Desde las 3:00 p.m., comienza la esfera de metal a girar con cada una de las balotas correspondiente al 12 de octubre del 2026.

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