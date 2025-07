MEDUCA: ministra Lucy Molinar asegura que ningún docente ha sido destituido tras protestas

“Antes de tomar decisiones hicimos no uno, no dos, sino una docena de llamados a volver a clases. A los docentes que se les ha abierto procesos es porque no quisieron volver después de muchos llamados que se hicieron a deponer actitudes y pensar en el estudiante”, explicó Molinar. “Antes de tomar decisiones hicimos no uno, no dos, sino una docena de llamados a volver a clases. A los docentes que se les ha abierto procesos es porque no quisieron volver después de muchos llamados que se hicieron a deponer actitudes y pensar en el estudiante”, explicó Molinar.

Molinar aclara que no ha habido destituciones de docentes tras protestas

"El daño emocional que se ha hecho al estudiante es tal vez peor que el daño académico, porque el conocimiento vuelves, te pones a estudiar y lo recuperas, pero esa inestabilidad emocional, esa frustración de saber que no estás donde tienes que estar y que no está pasando en tu… pic.twitter.com/KDu9Qvm0ko — Telemetro Reporta (@TReporta) July 23, 2025

La titular del MEDUCA enfatizó que se está respetando el debido proceso “hasta el último minuto” y señaló que existieron rumores que generaron temor entre los docentes.

"Le decían a los maestros 'no vuelvas porque vas a perder la estabilidad, porque te van a votar en diciembre, a los tres días te van a no sé qué'. Les metieron en la cabeza un montón de cosas; el ambiente de zozobra era tremendo", comentó.

Molinar también advirtió sobre el impacto emocional que las protestas y la paralización de clases han tenido en los estudiantes.

“El daño emocional que se ha hecho al estudiante es tal vez peor que el daño académico. El conocimiento lo recuperas, pero esa inestabilidad emocional y frustración… eso es más difícil de superar”, concluyó.