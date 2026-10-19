MEDUCA: ¿qué regiones regresan a clases este miércoles 21 de octubre?

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció que el miércoles 21 de octubre de 2026 comenzará el regreso progresivo a clases presenciales en 12 regiones educativas de Panamá, tras la suspensión de actividades por el terremoto del 9 de octubre. La medida aplicará únicamente a los centros educativos que se encuentren operativos, mientras que cuatro provincias continuarán sin actividades escolares presenciales.

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¿Cuáles son las 12 regiones que regresan a clases el 21 de octubre?

De acuerdo con el Meduca, los estudiantes de los centros educativos operativos podrán retomar progresivamente las clases presenciales en las siguientes regiones:

Panamá Centro.

Panamá Este.

Panamá Norte.

Panamá Oeste.

San Miguelito.

Colón.

Darién.

Chiriquí.

Bocas del Toro.

Comarca Emberá Wounaan.

Comarca Guna Yala.

Comarca Ngäbe Buglé.

Comunicado | Doce regiones educativas inician de manera progresiva las clases el miércoles 21 de octubre de 2026#ConPasoFirme #SomosMeduca pic.twitter.com/wjNZeL8lhZ — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) October 18, 2026

Para organizar el retorno, el Ministerio de Educación estableció que el personal administrativo deberá reincorporarse el lunes 19 de octubre, mientras que los docentes regresarán el martes 20 de octubre en las regiones y centros educativos correspondientes.

¿En qué provincias continuarán suspendidas las clases presenciales?

El Meduca informó que los centros educativos de Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas no estarán operativos, por lo que no se incorporarán al retorno presencial anunciado para el miércoles 21 de octubre.

Sin embargo, las direcciones regionales de Educación de estas cuatro provincias permanecerán abiertas para consultas y atención a la ciudadanía.

La institución también señaló que en los centros educativos donde todavía no sea posible retomar las clases presenciales se mantendrán temporalmente otras modalidades de enseñanza. Por ello, exhortó a los padres de familia y acudientes a mantenerse atentos a los canales oficiales y a las orientaciones de las respectivas direcciones regionales.