MEF subastará vehículo deportivo de 2012: precio de salida será de B/.9,837

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) , a través de la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos, anunció una segunda convocatoria para la subasta pública de un vehículo deportivo del año 2012, cuyo precio de salida será de B/.9,837, pese a contar con un avalúo de B/.39,348.

MEF subastará vehículo deportivo: ¿Cuándo será la subasta del vehículo?

La Subasta Pública N.° 2026-0-16-0-03-SB-020715 está programada para el viernes 30 de octubre de 2026, a las 9:00 a.m.

¡Subasta pública de un vehículo deportivo del año 2012!



El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos, anuncia la segunda convocatoria para la subasta pública de un vehículo deportivo con un precio de salida de… pic.twitter.com/2r2NfALwFQ — Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (@Mef_Pma) October 12, 2026

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el martes 27 de octubre. El MEF establece que los proponentes deben completar el proceso de inscripción antes de la fecha límite y presentar, entre otros requisitos, una fianza equivalente al 10 % del valor estimado del bien.

La Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos es responsable de custodiar, administrar y realizar las subastas de bienes aprehendidos o comisados puestos a disposición del MEF. El producto de estas ventas se maneja conforme a las disposiciones legales aplicables.

Para obtener más información sobre esta convocatoria, el MEF habilitó el teléfono 504-3568 y el correo electrónico [email protected].