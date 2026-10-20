MEF subastará vehículo deportivo de 2012: precio de salida será de B/.9,837

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos, anunció una segunda convocatoria para la subasta pública de un vehículo deportivo del año 2012, cuyo precio de salida será de B/.9,837, pese a contar con un avalúo de B/.39,348.
MEF subastará vehículo deportivo: ¿Cuándo será la subasta del vehículo?
La Subasta Pública N.° 2026-0-16-0-03-SB-020715 está programada para el viernes 30 de octubre de 2026, a las 9:00 a.m.
Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el martes 27 de octubre. El MEF establece que los proponentes deben completar el proceso de inscripción antes de la fecha límite y presentar, entre otros requisitos, una fianza equivalente al 10 % del valor estimado del bien.
La Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos es responsable de custodiar, administrar y realizar las subastas de bienes aprehendidos o comisados puestos a disposición del MEF. El producto de estas ventas se maneja conforme a las disposiciones legales aplicables.
Para obtener más información sobre esta convocatoria, el MEF habilitó el teléfono 504-3568 y el correo electrónico [email protected].