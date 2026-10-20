Subasta pública Nacionales -  20 de octubre de 2026 - 15:45

MEF subastará vehículo deportivo de 2012: precio de salida será de B/.9,837

El MEF anunció una segunda convocatoria para subastar un vehículo deportivo de 2012, con precio inicial de B/.9,837 y avalúo de B/.39,348.

MEF subastará vehículo deportivo

MEF subastará vehículo deportivo

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos, anunció una segunda convocatoria para la subasta pública de un vehículo deportivo del año 2012, cuyo precio de salida será de B/.9,837, pese a contar con un avalúo de B/.39,348.

MEF subastará vehículo deportivo: ¿Cuándo será la subasta del vehículo?

La Subasta Pública N.° 2026-0-16-0-03-SB-020715 está programada para el viernes 30 de octubre de 2026, a las 9:00 a.m.

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el martes 27 de octubre. El MEF establece que los proponentes deben completar el proceso de inscripción antes de la fecha límite y presentar, entre otros requisitos, una fianza equivalente al 10 % del valor estimado del bien.

La Dirección de Administración de Bienes Aprehendidos es responsable de custodiar, administrar y realizar las subastas de bienes aprehendidos o comisados puestos a disposición del MEF. El producto de estas ventas se maneja conforme a las disposiciones legales aplicables.

Para obtener más información sobre esta convocatoria, el MEF habilitó el teléfono 504-3568 y el correo electrónico [email protected].

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