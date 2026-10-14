MIDA detecta plaga de alto riesgo en alimento para mascotas importado a Panamá

La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) reportó 961 intercepciones de insectos asociados a productos importados entre julio y septiembre, como resultado de las inspecciones realizadas en los puntos de ingreso a Panamá. Entre los hallazgos destaca un escarabajo clasificado como plaga A1, detectado en un alimento para mascotas.

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¿Qué plaga detectó el MIDA en un alimento para mascotas?

De acuerdo con el MIDA, el insecto identificado corresponde a una plaga de categoría A1, clasificación utilizada para organismos que no están presentes en el país y cuya introducción representa un riesgo para la producción agrícola nacional.

La entidad explicó que se trata de un escarabajo capaz de afectar productos almacenados y otros artículos de origen animal o vegetal, por lo que destacó la importancia de aplicar medidas técnicas inmediatas para prevenir su ingreso y propagación.

La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (@MIDAPma) registró 961 intercepciones de insectos asociados a productos importados entre julio y septiembre, como resultado de las labores de inspección y vigilancia en los puntos de… pic.twitter.com/9N2W80yPNz — Telemetro Reporta (@TReporta) October 14, 2026

El informe no precisa el nombre científico del insecto, la marca del alimento para mascotas ni el país de procedencia del producto.

¿Cuántas plagas interceptó el MIDA entre julio y septiembre?

Según las cifras divulgadas por la institución, septiembre registró la mayor cantidad de detecciones del trimestre.

Julio: 84 intercepciones en productos destinados al consumo y 60 en productos no destinados al consumo. No se reportaron detecciones en contenedores ni embalajes de madera.

Agosto: 169 intercepciones en productos de consumo y 71 en artículos reglamentados no destinados al consumo. De estas últimas, 25 correspondieron a contenedores y embalajes de madera.

Septiembre: 412 intercepciones en productos destinados al consumo, 155 en contenedores y embalajes de madera y 10 en otros artículos reglamentados no destinados al consumo.

¿Por qué son importantes las inspecciones de productos importados?

Las inspecciones de cuarentena agropecuaria permiten identificar organismos que podrían representar riesgos para los cultivos, los productos almacenados y otras actividades vinculadas con la producción nacional.

El MIDA mantiene estas labores de vigilancia en los puntos de ingreso al país para detectar posibles plagas y aplicar las medidas correspondientes antes de que puedan establecerse en territorio panameño.