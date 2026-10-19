Ministerio de Gobierno traslada expedientes de Casa de Justicia Comunitaria de Cerro Largo por prevención

Ministerio de Gobierno traslada expedientes de Casa de Justicia Comunitaria de Cerro Largo.

El Ministerio de Gobierno (Mingob) informó que personal de la Oficina de Infraestructura y Mantenimiento (OIM) realizó el traslado preventivo de expedientes de la Casa de Justicia Comunitaria de Cerro Largo, debido a las condiciones que presenta la instalación tras los recientes acontecimientos.

La medida busca proteger la documentación, garantizar la seguridad de los usuarios y contribuir a la continuidad de los servicios que se ofrecen a la comunidad.

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¿Por qué trasladaron los expedientes de la Casa de Justicia Comunitaria de Cerro Largo?

De acuerdo con el Ministerio de Gobierno, la decisión se tomó como medida preventiva ante las condiciones actuales de la infraestructura.

El traslado tiene como finalidad salvaguardar los expedientes que se mantienen en la instalación y evitar riesgos para las personas que acuden a recibir atención.

La entidad destacó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para mantener la prestación de los servicios de justicia comunitaria.

Vecinos de Cerro Largo apoyaron el traslado de documentos

Durante las labores de mudanza, funcionarios del Ministerio de Gobierno contaron con la colaboración de residentes de Cerro Largo, quienes participaron voluntariamente en el traslado de los expedientes.

El Mingob agradeció el apoyo de los vecinos y reiteró que mantiene el acompañamiento a las Casas de Justicia Comunitaria para procurar condiciones adecuadas de funcionamiento y atención ciudadana.