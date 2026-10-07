Ministra Dinoska Montalvo visita cárcel de Herrera y prepara jornada para atender a privados de libertad

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, realizó un recorrido por el Centro Penitenciario de Herrera, junto al director general del Sistema Penitenciario, Chanan Sing, para conocer las necesidades de los privados de libertad y avanzar en la organización de una jornada de atención dentro del penal.
Privados de libertad y familiares plantean inquietudes
Montalvo conversó con privados de libertad, quienes plantearon inquietudes y necesidades relacionadas con los procesos que desarrollan dentro del sistema penitenciario, así como situaciones que involucran a sus familiares.
Un grupo de familiares también sostuvo un encuentro con la ministra para presentar sus preocupaciones y recibir información sobre acciones y procedimientos que corresponden al Ministerio de Gobierno (Mingob).
Durante la jornada, las autoridades destacaron el papel de las familias en los procesos de resocialización y la importancia de mantener el orden y la seguridad dentro de los centros penitenciarios.
Al finalizar la visita, un grupo de privados de libertad, acompañado por el pastor Víctor Medina, participó en una actividad de alabanza para recibir a las autoridades.
El Mingob indicó que estas acciones buscan mantener el diálogo entre las autoridades, los privados de libertad y sus familiares, así como fortalecer los procesos de atención, seguridad y resocialización dentro del sistema penitenciario.