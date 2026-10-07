Ministra Dinoska Montalvo visita cárcel de Herrera y prepara jornada para atender a privados de libertad

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo , realizó un recorrido por el Centro Penitenciario de Herrera, junto al director general del Sistema Penitenciario, Chanan Sing, para conocer las necesidades de los privados de libertad y avanzar en la organización de una jornada de atención dentro del penal.

Durante la visita se coordinó el trabajo previo para la Junta Técnica Itinerante, iniciativa que busca acercar directamente a los centros penitenciarios los procesos de evaluación y atención de las personas privadas de libertad.

Privados de libertad y familiares plantean inquietudes

Montalvo conversó con privados de libertad, quienes plantearon inquietudes y necesidades relacionadas con los procesos que desarrollan dentro del sistema penitenciario, así como situaciones que involucran a sus familiares.

Un grupo de familiares también sostuvo un encuentro con la ministra para presentar sus preocupaciones y recibir información sobre acciones y procedimientos que corresponden al Ministerio de Gobierno (Mingob).

Durante la jornada, las autoridades destacaron el papel de las familias en los procesos de resocialización y la importancia de mantener el orden y la seguridad dentro de los centros penitenciarios.

Al finalizar la visita, un grupo de privados de libertad, acompañado por el pastor Víctor Medina, participó en una actividad de alabanza para recibir a las autoridades.

El Mingob indicó que estas acciones buscan mantener el diálogo entre las autoridades, los privados de libertad y sus familiares, así como fortalecer los procesos de atención, seguridad y resocialización dentro del sistema penitenciario.