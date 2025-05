Ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, señaló que en Panamá no hay explotación petrolera

"No hay explotación petrolera. Repito, en panamá no hay explotación petrolera. De hecho, hay fake news. No sabemos, nadie sabe, si en Panamá hay petróleo o gas natural. Han hecho mediciones (...) pero no hay nada en concreto y no se ha otorgado ninguna concesión", mencionó el ministro Navarro. "No hay explotación petrolera. Repito, en panamá no hay explotación petrolera. De hecho, hay fake news. No sabemos, nadie sabe, si en Panamá hay petróleo o gas natural. Han hecho mediciones (...) pero no hay nada en concreto y no se ha otorgado ninguna concesión", mencionó el ministro Navarro.

Panamá debe apostar por una transición hacia energías limpias

Navarro, señaló que Panamá debe avanzar lo más pronto posible hacia una transición energética basada en fuentes limpias. Es decir que, si el próximo presidente llegara a descubrir la existencia de petróleo, tendría que informarle al pueblo panameño, indicó.