MIVIOT registra más de 5,700 reportes de viviendas afectadas por terremoto: ¿cómo solicitar ayuda?

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial ( MIVIOT ) informó que ha recibido más de 5,700 reportes de afectaciones en viviendas a través del formulario habilitado para las familias damnificadas por el terremoto del viernes 9 de octubre de 2026. La plataforma está dirigida exclusivamente a residentes de Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé, provincias que registraron importantes daños por el movimiento sísmico.

Las personas que residen en las cuatro provincias incluidas en el programa pueden seguir estos pasos:

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Ingresar al sitio web oficial del MIVIOT: www.miviot.gob.pa .

Buscar el formulario habilitado para reportar viviendas afectadas por el terremoto.

Completar los datos personales solicitados.

Adjuntar fotografías que permitan identificar los daños en la residencia.

Enviar el reporte para su revisión por parte del equipo técnico.

El registro permitirá a la institución conocer las afectaciones reportadas y comenzar el proceso de verificación de cada caso.

¿Qué ocurre después de llenar el formulario del MIVIOT?

De acuerdo con la entidad, los reportes recibidos son evaluados por personal técnico para verificar los daños y determinar si las viviendas requieren reparación o reconstrucción.

Una vez comprobada la información, trabajadores sociales del MIVIOT y personal de la Dirección de Mejoramiento Habitacional se trasladan al lugar para realizar una evaluación socioeconómica.

“Luego de verificado el caso las trabajadoras sociales del Miviot, junto al equipo de la dirección de Mejoramiento Habitacional, se trasladan al lugar para levantar el informe socioeconómico de la persona afectada y proceder a la remoción de escombros”, informó la institución.

¿Qué hacer si no tiene acceso a Internet?

Las personas que no puedan completar el formulario por Internet pueden reportar su situación a través del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) o acudir directamente a la oficina del MIVIOT ubicada en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

La institución continuará revisando los reportes para establecer las necesidades de reparación y reconstrucción de las viviendas afectadas.