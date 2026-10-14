Panamá Nacionales -  14 de octubre de 2026 - 15:24

MIVIOT envía materiales de construcción a cuatro provincias afectadas por el terremoto

El MIVIOT desplaza insumos esenciales para iniciar la reconstrucción de viviendas dañadas por el terremoto de magnitud 7.5.

MIVIOT envía caravana de camiones con materiales de construcción

MIVIOT envía caravana de camiones con materiales de construcción

@MIVIOT

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) activó un operativo logístico de gran escala con el despacho de cuatro camiones cargados con materiales de construcción desde la ciudad de Panamá hacia las provincias del interior del país.

La acción forma parte del plan de respuesta inmediata para la atención de las familias que sufrieron pérdida total o parcial de sus hogares tras el devastador sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes 9 de octubre de 2026.

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Distribución de insumos en depósitos regionales de provincias centrales

Los camiones de gran tonelaje se desplazan hacia los depósitos de las sedes regionales del MIVIOT en las provincias de:

  • Coclé

  • Herrera

  • Los Santos

  • Veraguas

Entre los materiales e insumos transportados para las labores de reconstrucción destacan:

  • Estructura y mampostería: Bloques de concreto, varillas de acero y carriolas.

  • Cubiertas y cerramientos: Láminas de zinc, puertas y ventanas.

Donación del sector privado para la reconstrucción en Veraguas

Adicionalmente a la caravana inicial, las autoridades confirmaron el envío de un camión exclusivo hacia la provincia de Veraguas cargado con 1,100 sacos de cemento.

Este cargamento proviene de aportes del sector privado dirigidos a la emergencia nacional, los cuales serán distribuidos de manera prioritaria en los corregimientos y comunidades que reportaron mayor grado de destrucción estructural.

Impacto en el tráfico y la movilidad por la Vía Interamericana

El traslado de estos convoyes pesados influye en la dinámica de tránsito en la principal arteria vial del país:

  • Tránsito de carga pesada en la Vía Interamericana: Se prevé la circulación constante de camiones de articulados y de volteo desplazándose desde Panamá Centro hacia el puente de las Américas/Centenario y con dirección a las provincias centrales.

  • Despliegue en carreteras internas: En las cabeceras de provincia (Penonomé, Chitré, Las Tablas y Santiago), las cuadrillas del MIVIOT y la Policía Nacional coordinan la entrada de los camiones a las sedes regionales, por lo que se pueden generar retenciones temporales en avenidas de acceso.

  • Recomendación a los conductores: La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) aconseja guardar la distancia de seguridad con los vehículos de transporte de carga e insumos de ayuda humanitaria, facilitando su paso prioritario.

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