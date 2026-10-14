MIVIOT envía materiales de construcción a cuatro provincias afectadas por el terremoto

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) activó un operativo logístico de gran escala con el despacho de cuatro camiones cargados con materiales de construcción desde la ciudad de Panamá hacia las provincias del interior del país.

La acción forma parte del plan de respuesta inmediata para la atención de las familias que sufrieron pérdida total o parcial de sus hogares tras el devastador sismo de magnitud 7.5 registrado el pasado viernes 9 de octubre de 2026.

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Contenido de interés: Sismo en Panamá | Miviot inició demolición de casas afectadas en Coclé para su reconstrucción

Distribución de insumos en depósitos regionales de provincias centrales

Los camiones de gran tonelaje se desplazan hacia los depósitos de las sedes regionales del MIVIOT en las provincias de:

Coclé

Herrera

Los Santos

Veraguas

Entre los materiales e insumos transportados para las labores de reconstrucción destacan:

Estructura y mampostería: Bloques de concreto, varillas de acero y carriolas.

Cubiertas y cerramientos: Láminas de zinc, puertas y ventanas.

El @MIVIOTPma informó que se ha trasladado cuatro camiones con materiales de construcción desde la ciudad de Panamá hacia los depósitos de las regionales de las provincias de Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas.



Esto como parte de la respuesta a las familias que resultaron… pic.twitter.com/SQi5UI1M1h — Telemetro Reporta (@TReporta) October 14, 2026

Donación del sector privado para la reconstrucción en Veraguas

Adicionalmente a la caravana inicial, las autoridades confirmaron el envío de un camión exclusivo hacia la provincia de Veraguas cargado con 1,100 sacos de cemento.

Este cargamento proviene de aportes del sector privado dirigidos a la emergencia nacional, los cuales serán distribuidos de manera prioritaria en los corregimientos y comunidades que reportaron mayor grado de destrucción estructural.

Impacto en el tráfico y la movilidad por la Vía Interamericana

El traslado de estos convoyes pesados influye en la dinámica de tránsito en la principal arteria vial del país: