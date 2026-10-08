Policía Nacional incauta más de 11 mil insumos médicos presuntamente falsificados en Juan Díaz

La Policía Nacional , en conjunto con el Ministerio Público, incautó 11,886 insumos médicos de marcas presuntamente falsificadas durante un allanamiento realizado en una bodega ubicada en el corregimiento de Juan Díaz, en la ciudad de Panamá, desde donde estos productos eran distribuidos y comercializados.

Durante la diligencia, las autoridades encontraron varias cajas que contenían vendas, gasas y otros insumos médicos. Los artículos serán remitidos para los respectivos peritajes, como parte de una investigación por la presunta comisión de delitos contra la propiedad intelectual, relacionados con la vulneración de derechos marcarios.

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DIJ ha realizado 18 operaciones por delitos contra la propiedad intelectual en 2026

El teniente Mario Rumbo informó que, en lo que va de 2026, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) ha desarrollado 18 operaciones relacionadas con delitos contra la propiedad intelectual.

Estas acciones han permitido el decomiso de cigarrillos de contrabando, artículos con marcas falsificadas, insumos médicos y repuestos automotrices.

De acuerdo con Rumbo, el valor de los productos decomisados durante estas operaciones supera el millón de dólares.

Las investigaciones continúan para determinar las posibles responsabilidades relacionadas con la distribución y comercialización de los artículos incautados en Juan Díaz.