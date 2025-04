Presentan ante el MICI el primer semiconductor desarrollado por una universidad panameña

Las primeras pruebas y simulaciones del chip comenzaron en marzo de 2024, y fue en el diciembre del mismo año cuando logró finalizar el producto. El 28 de marzo de 2025 se realizó la solicitud de patente y la presentación oficial del invento en la UTP.

Este invento se enmarca en el campo técnico de la nanoelectrónica, especialmente en la conversión de señales binarias para diversas aplicaciones. La transformación se lleva a cabo sin necesidad de digitalizar la información, lo permite que el proceso sea completamente electrónico, eliminando así la necesidad de programación.

"Este es el primer semiconductor de una universidad a nivel nacional ya que no hay ninguna universidad panameña que haya diseñado semiconductores. Este producto se encargará de controlar o ser el cerebro del tablero ubicado en el Cuadro de Sóftbol del Complejo Deportivo Dr. Omar Olmedo Aizpurúa Pino, del Campus Central", dijo Kung.

La Dra. Ángela Laguna Caicedo, rectora encargada de la UTP, destacó que esta universidad cuenta con la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI) adscrita a la Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento (DGTC), la cual brindó acompañamiento al investigador durante todo el proceso de generación de la patente. Esta unidad tiene como misión impulsar la innovación y proteger los desarrollos tecnológicos de investigadores, docentes y estudiantes, lo cual mejora la visibilidad de la UTP en los rankings de innovación y desarrollo tecnológico.

