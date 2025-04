Presidente Mulino no asistirá al funeral del papa Francisco; enviará al canciller Acha en su representación

En su lugar, el mandatario designó al canciller José Miguel Martínez Acha para que lo represente en las exequias que se realizarán este sábado en el Vaticano.

Presidente Mulino no podrá asistir por su agenda

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1915405144289693993&partner=&hide_thread=false El canciller de Panamá, @javierachapma, viajará esta noche hacia el Vaticano para representar al presidente @JoseRaulMulino en el funeral del papa Francisco este sábado, anunció el mandatario en su conferencia con los medios: “me duele no poder asistir a su funeral … mi agenda… pic.twitter.com/q6ocZgKnlT — Telemetro Reporta (@TReporta) April 24, 2025

“Me duele no poder asistir a su funeral… mi agenda no me daba las horas de vuelo que tengo que hacer para llegar a Roma y regresar”, expresó Mulino durante una conferencia de prensa. “Me duele no poder asistir a su funeral… mi agenda no me daba las horas de vuelo que tengo que hacer para llegar a Roma y regresar”, expresó Mulino durante una conferencia de prensa.

El canciller Martínez Acha partirá esta misma noche hacia la Santa Sede, donde Panamá rendirá homenaje al sumo pontífice, cuya figura fue relevante para millones de fieles en todo el mundo.