¡No cobrarán quienes participen en el paro!, advirtió el presidente Mulino ante huelga de docentes

Presidente Mulino agradece a docentes que no participaron del paro

"El que no ha trabajado no va a cobrar, así que ya saben si van a pagar una huelga que la paguen con su bolsillo no con los erarios públicos, el que no trabajó no cobrará la próxima quincena", advirtió el presidente @JoseRaulMulino, sobre la huelga docente. — Telemetro Reporta (@TReporta) April 24, 2025

Mulino también agradeció a los educadores que continuaron asistiendo a sus centros educativos durante la jornada: “Quiero agradecer a los docentes que asistieron ayer y hoy a sus aulas para educar a nuestros muchachos. Este país no está para parar por caprichos. No necesitamos más paros, más protestas, sino que entre todos echemos hacia adelante el país y su economía”.

La advertencia del presidente se suma a otras medidas del Ejecutivo para garantizar la continuidad del calendario escolar y evitar interrupciones que afecten a los estudiantes.