Presidente Mulino: no habrá casas regaladas, solo por crédito del gobierno

"Casa regalada, lo lamento, pero no podemos hacerlo en este momento. Hay albergues construidos y permanentes para ayudar a las familias que lo pierden todo. En tema de programas de viviendas, hay que tener mucho cuidado. Lo que no podemos es seguir auspiciando créditos que nunca se van a pagar", señaló el mandatario.

Presidente Mulino aclara que “No habrá casa regalada, será por crédito”

"Hay albergues, construidos y permanentes para ayudar a las familias que lo pierden todo. En tema de programas de viviendas hay que tener mucho cuidado, lo que no podemos es seguir auspiciando el paternalismo irresponsable de crear créditos que nunca van a pagar, de allí la… pic.twitter.com/DNkIRFSkmi — Telemetro Reporta (@TReporta) July 17, 2025

Mulino explicó que, para garantizar un sistema más sostenible, se avanza en la reestructuración del Banco Hipotecario Nacional, con una cartera administrada por la Caja de Ahorros.

El presidente también reiteró el apoyo del gobierno al sector privado para impulsar la construcción de viviendas de interés social, siempre bajo mecanismos de financiamiento que aseguren el cumplimiento de los pagos.

“La labor del gobierno es auspiciar la construcción, pero no podemos seguir dando créditos que después nadie paga”, afirmó Mulino.

