Panamá Nacionales -  16 de octubre de 2026 - 07:47

Reconstrucción de viviendas tras terremoto en Panamá: ¿dónde comenzaron los trabajos?

Los trabajos de reconstrucción de viviendas incluyen la construcción de viviendas nuevas, la reparación de estructuras afectadas y la entrega de materiales

Sismo en Panamá 
Sismo en Panamá TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Gobierno informó que más de 2,300 viviendas han sido inspeccionadas y que ya comenzaron las obras para construir nuevas casas en algunas de las comunidades afectadas.

Los primeros trabajos se desarrollan en Santa Librada, en Las Tablas, y en Quebrada Grande, en Soná, provincia de Veraguas. En Chigoré, Penonomé, comenzó la remoción de escombros en el terreno donde se construirá una nueva vivienda.

Soluciones de viviendas a través del gobierno central

Asimismo, las autoridades recibieron materiales para iniciar las primeras 300 soluciones habitacionales.

Las intervenciones de reconstrucción y reparación también abarcan comunidades de Los Santos, Veraguas, Herrera y Chiriquí, entre ellas La Colorada, Río de Jesús, El Banco, Pesé y San Félix.

Los trabajos incluyen la construcción de viviendas nuevas, la reparación de estructuras afectadas y la entrega de materiales, según las necesidades de cada familia.

¿Cuántas escuelas han sido inspeccionadas tras el sismo?

El Ministerio de Educación ha evaluado 505 centros educativos para determinar cuáles cumplen las condiciones de seguridad necesarias para retomar las clases presenciales.

Las inspecciones técnicas continúan y el retorno a las aulas será progresivo. El Meduca anunciará oportunamente cuándo podrán reanudarse las actividades presenciales en los planteles evaluados.

En esta nota:
Seguir leyendo

Sismo en Panamá | Especialistas enumeran deficiencias que afectan las viviendas en un terremoto

Sismo en Panamá | Contabilizan 11,460 personas afectadas, 27 lesionados y 1,250 casas con daños

Especialistas enumeran deficiencias que pueden afectar las viviendas en un sismo

Recomendadas

Más Noticias