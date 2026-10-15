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Sismo en Panamá | Más de 15 mil afectados han recibido asistencia humanitaria

Un total de 15,139 afectados por el terremoto en Panamá han recibido asistencia humanitaria, a través de la distribución de 19,500 bolsas de alimentos del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) y 600 mil litros de agua en las provincias de Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé, informó el secretario de Metas y ministro de Asuntos para el Canal, José Ramón Icaza. Icaza también detalló que continúan las evaluaciones estructurales de las escuelas, y adelantó que el presidente de la República, José Raúl Mulino, está coordinando una llamada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para solicitar apoyo con un equipo técnico para la evaluación de infraestructuras.