Panamá Nacionales - 16 de octubre de 2026 - 19:17
Sismo en Panamá | Autoridades han brindado asistencia a 22,400 e inspeccionado 3,000 viviendas
Según el balance presentado este viernes 16 de octubre por las autoridades, hasta la fecha se ha brindado asistencia a 22,400 personas y 6,800 familias; se mantienen habilitados 46 albergues, se han inspeccionado 3,000 viviendas y el Ministerio de Vivienda coordina el envío de materiales de construcción a las zonas afectadas. Además, se han movilizado 160.583 libras de asistencia humanitaria por vía aérea y 361 toneladas de carga por vía terrestre.