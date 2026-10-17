Terremoto en Panamá: Artesanos de La Arena de Chitré sufren la destrucción de sus hornos y quedan sin sustento

Los artesanos de La Arena , en Chitré, provincia de Herrera, también enfrentan las consecuencias del terremoto de magnitud 7.5 registrado el 9 de octubre en Panamá. El movimiento sísmico destruyó hornos utilizados para la elaboración de cerámicas, una actividad artesanal vinculada al turismo y al sustento económico de familias de esta comunidad.

Terremoto afecta la producción de cerámicas en La Arena

Sismo en Panamá | Artesanos de La Arena de Chitré, cuya economía depende del turismo en la región, también han sido impactados por el terremoto. Los hornos en los que elaboran las cerámicas quedaron destruidos. pic.twitter.com/3fbwtcwEsz — Telemetro Reporta (@TReporta) October 17, 2026

Los daños ocasionados por el terremoto alcanzaron los hornos donde los artesanos elaboran sus piezas de cerámica, lo que afecta las condiciones necesarias para desarrollar su actividad productiva.

La economía de estos trabajadores depende, en parte, de la venta de artesanías a los turistas que visitan la región, por lo que la destrucción de sus herramientas de trabajo representa un nuevo desafío para la recuperación económica de la comunidad.

Mientras continúan las labores de atención a los afectados por el terremoto en distintas regiones del país, los artesanos de La Arena enfrentan la necesidad de recuperar sus hornos para retomar la elaboración de sus productos.