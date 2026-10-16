Terremoto en Panamá: MICI evalúa la situación de 401 MiPymes en zonas afectadas

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) inició un proceso de seguimiento a 401 micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) vinculadas a sus programas de apoyo empresarial, con el objetivo de identificar posibles afectaciones y conocer sus necesidades tras el terremoto en Panamá.

La iniciativa, desarrollada con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), busca recopilar información que permita orientar las acciones de apoyo al sector productivo y contribuir a la recuperación económica de las comunidades afectadas.

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¿En qué provincias están las 401 empresas?

De acuerdo con el MICI, las empresas identificadas participan en los programas Mujer Exporta, Agroindustria Competitiva y Pymexport.

La distribución geográfica es la siguiente:

- 312 empresas: ubicadas en Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas.

- 89 empresas: localizadas en Chiriquí y Bocas del Toro.

La primera fase del monitoreo prioriza los negocios situados en las principales zonas afectadas por el sismo.

¿Qué busca determinar el MICI?

El seguimiento permitirá conocer las condiciones actuales de las empresas, verificar si registran afectaciones en sus operaciones e identificar las necesidades que podrían comprometer la continuidad de sus actividades.

Para ello, las direcciones de Industrias y Exportaciones del ministerio iniciaron los contactos con los negocios incluidos en el proceso.

La institución también incorporó herramientas de visualización geográfica y datos del programa europeo Copernicus para relacionar la ubicación de las empresas con las áreas de interés identificadas después del evento sísmico.

¿Habrá apoyo económico para las MiPymes afectadas?

El MICI indicó que los resultados del diagnóstico servirán para elaborar un informe preliminar y orientar un plan de acción con el acompañamiento del PNUD.

Este proceso permitirá evaluar las medidas de apoyo que correspondan, aunque el comunicado no detalla ayudas económicas aprobadas ni establece fechas para su entrega.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, señaló que, además de la atención humanitaria, es importante conocer la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas, escuchar sus necesidades y determinar cómo acompañarlas para que puedan mantener sus operaciones y proteger los empleos que generan.

La evaluación busca aportar información sobre las posibles repercusiones del terremoto en la actividad económica local y en las familias que dependen de estos negocios.