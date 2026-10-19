Terremoto en Panamá: nuevo balance registra 11,460 personas afectadas

El terremoto en Panamá del 9 de octubre de 2026 dejó un balance preliminar de 11,460 personas afectadas y 742 viviendas colapsadas en la provincia de Los Santos, según datos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). Mientras continúan las evaluaciones, distintas comunidades enfrentan daños en sus viviendas, dificultades económicas y preocupaciones por el estado de la infraestructura.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Terremoto en Panamá: daños en viviendas y comercios de Los Santos

En Las Tablas, provincia de Los Santos, numerosos comercios permanecen cerrados como consecuencia de las afectaciones provocadas por el terremoto, lo que ha generado dificultades para la actividad económica local.

Sismo en Panamá | Según un balance preliminar del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), hasta el momento en la provincia de Los Santos se contabilizan más de 11 mil personas afectadas y 742 viviendas colapsadas tras el fuerte terremoto del pasado 9 de octubre. pic.twitter.com/BI7xa24Qzs — Telemetro Reporta (@TReporta) October 18, 2026

En Isla Cañas, también en Los Santos, se han registrado imágenes de una división del terreno tras el movimiento sísmico de magnitud 7.5.

Por otro lado, moradores de Pozo Azul, en Coclé, establecieron un centro de acopio comunitario para recolectar ayuda destinada a las familias afectadas.

Comunidades de Veraguas enfrentan nuevas dificultades tras el sismo

En Torio, distrito de Mariato, provincia de Veraguas, cientos de familias buscan recuperarse de las consecuencias del terremoto.

Los residentes también han manifestado preocupación por la acumulación de sedimentos y madera arrastrados por los ríos, debido al posible impacto que estos materiales podrían tener sobre la estabilidad de los puentes de la comunidad.

Mientras tanto, la Dirección Regional del Ministerio de Educación (Meduca) en San Miguelito continúa las inspecciones de centros educativos, con apoyo de especialistas venezolanos, de cara al retorno progresivo a clases presenciales previsto para el miércoles 21 de octubre.

La directora regional, Aymeth Espinosa, indicó que todavía se espera una confirmación sobre la realización de los desfiles patrios.