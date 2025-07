Samsung Galaxy Z Fold7: elevando el nivel de los smartphones

Samsung Electronics Co., Ltd. anunció hoy el Galaxy Z Fold7, un dispositivo que reúne lo mejor del diseño, la cámara y la innovación en IA de Galaxy en el modelo más delgado y liviano de la serie Galaxy Z Fold. Ofrece un rendimiento premium y una experiencia de ultra smartphone, mientras desbloquea nuevos niveles de eficiencia y productividad con una pantalla más grande e inmersiva cuando está desplegado. Con la nueva One UI 8 como base, integra de forma fluida agentes inteligentes multimodales optimizados para el formato plegable.

El Galaxy Z Fold más delgado y liviano

El Galaxy Z Fold7 está diseñado para quienes buscan la portabilidad y sensación intuitiva de un smartphone tradicional, combinado con la potencia y flexibilidad de una pantalla desplegable más grande. Con un diseño ultra delgado y liviano y una pantalla externa más ancha, ofrece una experiencia fluida en movimiento que facilita escribir y navegar incluso cuando está plegado.

Con solo 215 gramos , el Galaxy Z Fold7 es aún más liviano que el Galaxy S25 Ultra.

, el Galaxy Z Fold7 es aún más liviano que el Galaxy S25 Ultra. El Galaxy Z Fold7 mide apenas 9 mm plegado y 4.2 mm desplegado .

y . La pantalla externa es una Dynamic AMOLED 2X de 6.5 pulgadas, con una relación de aspecto optimizada.

La pantalla más expansiva en un Smartphone Galaxy

Al desplegarse, se convierte en mucho más que un smartphone, transformándose por completo en otro dispositivo y revelando una pantalla expansiva que amplía tu espacio de trabajo para editar, realizar múltiples tareas y disfrutar de una visualización envolvente, además de aprovechar al máximo Galaxy AI. La pantalla principal del Galaxy Z Fold7 es un 11% más grande que la de la generación anterior, lo que ofrece aún más espacio para editar contenido y realizar multitareas entre varias aplicaciones.

Pantalla principal Dynamic AMOLED 2X es de 8 pulgadas , ofreciendo un contraste ultra definido, negros profundos y detalles vibrantes que hacen que todo, desde las películas hasta la multitarea, cobre vida.

, ofreciendo un contraste ultra definido, negros profundos y detalles vibrantes que hacen que todo, desde las películas hasta la multitarea, cobre vida. Con Vision Booster y hasta 2,600 nits de brillo máximo, el Galaxy Z Fold7 garantiza visibilidad incluso bajo luz solar directa.

Diseño elegante, construcción resistente

image.png

Delgado y liviano, el Galaxy Z Fold7 está diseñado para acompañarte con confianza. Desde plegados repetidos hasta llevarlo en una bolsa, ha sido creado para ofrecer durabilidad en el día a día y una vida útil más prolongada, gracias a una bisagra reestructurada y una pantalla plegable.

Su nueva bisagra Armor FlexHinge es más delgada y liviana, gracias a un diseño mejorado en forma de gota de agua y una nueva estructura de rieles múltiples que reduce los pliegues visibles y refuerza la durabilidad al dispersar uniformemente la tensión.

es más delgada y liviana, gracias a un diseño mejorado en forma de gota de agua y una nueva estructura de rieles múltiples que reduce los pliegues visibles y refuerza la durabilidad al dispersar uniformemente la tensión. La pantalla exterior está fabricada con Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2 , un nuevo vidrio cerámico con cristales incrustados de forma intrincada en su matriz, lo que garantiza mayor durabilidad, capacidad para desviar grietas y una protección excepcional en un formato sorprendentemente delgado

, un nuevo vidrio cerámico con cristales incrustados de forma intrincada en su matriz, lo que garantiza mayor durabilidad, capacidad para desviar grietas y una protección excepcional en un formato sorprendentemente delgado El uso de Armor Aluminum avanzado en el marco y la carcasa de la bisagra incrementa la resistencia y la dureza en un 10%.

en el marco y la carcasa de la bisagra incrementa la resistencia y la dureza en un 10%. La pantalla principal fue rediseñada para ser más delgada y liviana, pero también más resistente. Esto se logró mediante la incorporación de una capa de titanio. Además, el vidrio ultra delgado (UTG) se incrementó en un 50% de grosor, lo que hace que la pantalla sea aún más resistente.

El procesador más potente personalizado para Galaxy

En su interior, el Galaxy Z Fold7 está impulsado por el procesador más avanzado de la línea Galaxy. Está personalizado de forma única y permite un procesamiento de inteligencia artificial directamente en el dispositivo, haciendo que tareas como la traducción de idiomas en tiempo real y las ediciones generativas sean más rápidas y fluida.

El Snapdragon 8 Elite para Galaxy ofrece un aumento de rendimiento del 41% en la NPU, 38% en la CPU y 26% en la GPU en comparación con la generación anterior. Esta potencia impulsa la capacidad del Galaxy Z Fold7 para procesar más experiencias de IA directamente en el dispositivo, sin compromisos.

Fotos ultra detalladas y claras

Galaxy Z Fold7 ahora lleva lo mejor de la experiencia de cámara profesional de Galaxy a un plegable, combinando hardware avanzado con procesamiento inteligente para ofrecer resultados consistentemente impresionantes. Su cámara de alta resolución captura un nivel increíble de detalle, color vibrante y textura rica, haciéndote revivir cada momento. La imagen mejorada con IA optimiza automáticamente la iluminación, el detalle y el realismo, para que las fotos y videos se mantengan nítidos y vívidos, incluso con poca luz, desde cenas especiales hasta escenas nocturnas en cafés.

Presenta la primera cámara gran angular de 200MP en la serie Galaxy Z, captura 4 veces más detalle, produciendo imágenes un 44% más brillantes.

en la serie Galaxy Z, captura 4 veces más detalle, produciendo imágenes un 44% más brillantes. La cámara gran angular de 10MP con 100° en la pantalla principal amplía tu encuadre, así que cuando despliegas tu teléfono, es fácil capturar selfies grupales, más momentos y más de tu mundo en una sola toma.

en la pantalla principal amplía tu encuadre, así que cuando despliegas tu teléfono, es fácil capturar selfies grupales, más momentos y más de tu mundo en una sola toma. El motor ProVisual de nueva generación de Samsung procesa imágenes más rápido, lo que permite que cada foto y video sea más nítido, vibrante y lleno de detalle.

de Samsung procesa imágenes más rápido, lo que permite que cada foto y video sea más nítido, vibrante y lleno de detalle. Con Night Video, la detección de movimiento inteligente ahora separa los sujetos en movimiento del fondo estático para reducir ruidos. Además, HDR de 10 bits ofrece 4 veces la profundidad de color que HDR de 8 bits. El resultado son fotos y videos con colores más ricos, mayor contraste y detalles más realistas, sin importar la hora del día

Edición creativa con gran pantalla

El Galaxy Z Fold7 pone un estudio creativo de nivel profesional en tu bolsillo, con herramientas potenciadas por IA optimizadas para su gran pantalla. Captura fotos y videos sorprendentes y luego edítalos con facilidad. Desde eliminar el desorden en fotos de productos hasta quitar el ruido de fondo de grabaciones en cafés, las mejoras con calidad de estudio pueden hacerse en solo unos pasos. Las funciones intuitivas e inteligentes del Galaxy Z Fold7 hacen que transformar fotos y videos en contenido profesional sea algo sencillo, sin necesidad de herramientas adicionales.

La edición Side-by-Side y la opción Show Original permiten comparar en tiempo real imágenes originales y versiones editadas en la gran pantalla, facilitando decidir qué modificar y qué conservar.

y la opción permiten comparar en tiempo real imágenes originales y versiones editadas en la gran pantalla, facilitando decidir qué modificar y qué conservar. Haz que las tomas luzcan perfectas con Photo Assist , que mueve, borra o agranda objetos, ajusta ángulos y rellena fondos con precisión potenciada por IA. Agrega toques decorativos con Portrait Studio y mejora las fotos con la Generative Edit mejorada de Galaxy. La capacidad de eliminar sin esfuerzo personas no deseadas en el fondo y rellenar los espacios lo ha convertido en un favorito, y ahora es aún más inteligente y ofrece sugerencias proactivas con la nueva función Suggest Erases . Solo toca el botón y detecta automáticamente las distracciones para eliminarlas, evitando tener que seleccionarlas manualmente una por una.

, que mueve, borra o agranda objetos, ajusta ángulos y rellena fondos con precisión potenciada por IA. Agrega toques decorativos con y mejora las fotos con la mejorada de Galaxy. La capacidad de eliminar sin esfuerzo personas no deseadas en el fondo y rellenar los espacios lo ha convertido en un favorito, y ahora es aún más inteligente y ofrece sugerencias proactivas con la nueva función . Solo toca el botón y detecta automáticamente las distracciones para eliminarlas, evitando tener que seleccionarlas manualmente una por una. Audio Eraser también ha sido mejorado para ser más inteligente y conveniente. Ahora tiene un nuevo interruptor en la Galería, el cual detecta y elimina proactivamente ruidos de fondo no deseados como viento o tráfico de las grabaciones de video.

La nueva era de Galaxy AI en la gran pantalla

El Galaxy Z Fold7 aprovecha el poder de la pantalla plegable para amplificar la potencia y conveniencia de la IA, ofreciendo experiencias que son instintivas, adaptativas y eficientemente fluidas. Con la nueva One UI 8, que es consciente del contexto y naturalmente receptiva, el formato flexible del Galaxy Z Fold7 y su pantalla expansiva ofrecen una forma más intuitiva e inmersiva de interactuar con la IA. Hay menos necesidad de cambiar entre aplicaciones y pantallas, y más creatividad y productividad sin interrupciones, todo sucediendo en un solo lugar.

Diseñado como un verdadero agente multimodal, One UI 8 combina sin problemas la multitarea en pantalla grande con herramientas inteligentes que entienden lo que escribes, dices e incluso ves. Y con una cámara potenciada por IA y privacidad incorporada en cada capa, el Galaxy Z Fold7 se convierte en un asistente personal inteligente y seguro, listo para ayudarte en cualquier momento y lugar.

combina sin problemas la multitarea en pantalla grande con herramientas inteligentes que entienden lo que escribes, dices e incluso ves. Y con una cámara potenciada por IA y privacidad incorporada en cada capa, el Galaxy Z Fold7 se convierte en un asistente personal inteligente y seguro, listo para ayudarte en cualquier momento y lugar. Con el lanzamiento de la nueva One UI 8 en Android 16 , el Galaxy Z Fold7 presenta la última plataforma potenciada por IA de Samsung en dispositivos plegables, brindando la experiencia Android más reciente directamente desde la caja.

, el Galaxy Z Fold7 presenta la última plataforma potenciada por IA de Samsung en dispositivos plegables, brindando la experiencia Android más reciente directamente desde la caja. Gemini Live ahora está mejorado con IA multimodal que entiende lo que ves, dices y haces, lo que hace posible escribir o hablar preguntas contextuales sin necesidad de cambiar entre aplicaciones. Y con la función de compartir pantalla en Gemini Live o compartir cámara en Gemini Live , simplemente puedes mostrarle a Gemini lo que estás viendo en la pantalla o con la cámara y luego hacer preguntas para obtener información instantánea.

ahora está mejorado con IA multimodal que entiende lo que ves, dices y haces, lo que hace posible escribir o hablar preguntas contextuales sin necesidad de cambiar entre aplicaciones. Y con la función de compartir pantalla en o compartir cámara en , simplemente puedes mostrarle a Gemini lo que estás viendo en la pantalla o con la cámara y luego hacer preguntas para obtener información instantánea. Con Circle to Search , los consejos de juegos aparecen exactamente cuándo y dónde los necesitas. Solo rodea un elemento en pantalla y obtén resultados instantáneos, consejos o tácticas en una vista flotante que asegura una experiencia fluida y sin interrupciones.

, los consejos de juegos aparecen exactamente cuándo y dónde los necesitas. Solo rodea un elemento en pantalla y obtén resultados instantáneos, consejos o tácticas en una vista flotante que asegura una experiencia fluida y sin interrupciones. Con Galaxy AI optimizada para pantallas grandes, el Galaxy Z Fold7 ofrece experiencias que maximizan los beneficios de su pantalla plegable expansiva para mejorar la productividad. AI Results View muestra los resultados de las funciones de IA en una Split View (pantalla dividida), para que tu contenido original permanezca visible y sin obstrucciones. Puedes ser más eficiente con contenido generado por IA tipo Drag & Drop (Arrastra y suelta), incluyendo imágenes y texto, directamente desde Multi Window. Con herramientas como Drawing Assist o Writing Assist, mover ideas y elementos visuales es más fácil que nunca, permitiendo un proceso creativo más fluido.

Seguridad

A medida que las experiencias móviles se vuelven cada vez más inteligentes e interconectadas, Samsung está reforzando las bases que las protegen, presentando nuevas protecciones para la IA en el dispositivo, ampliando la detección de amenazas entre dispositivos y mejorando la seguridad de red con cifrado resistente a cuántica. Con One UI 8, Samsung está avanzando Knox Matrix para ofrecer una protección más proactiva y fácil de usar en todo el ecosistema Galaxy. One UI 8 también incorpora privacidad potenciada por IA mejorada con la nueva Protección Encriptada Mejorada Knox (KEEP), la última innovación en seguridad móvil. KEEP ofrece una nueva arquitectura diseñada para proteger la próxima generación de funciones personalizadas y potenciadas por IA. KEEP crea entornos de almacenamiento cifrado específicos para cada app dentro del área de memoria segura del dispositivo, asegurando que cada app solo pueda acceder a su propia información confidencial y nada más.

Disponibilidad y ofertas

El Galaxy Z Fold7 estará disponible para preventa a partir de este 9 de julio y su disponibilidad general comenzará en el mes de agosto. El Galaxy Z Fold7 estará disponible en los colores Blue Shadow, Silver Shadow, Jetblack y Mint (exclusivo en línea).

Para tu tranquilidad, Samsung Care+ ofrece cobertura completa para daños accidentales, reparaciones y reemplazos. Además, para quienes aman tener la última tecnología, Samsung presenta el New Galaxy Club.

Para obtener más información sobre el Galaxy Z Fold7, visita: en http://news.samsung.com/latin