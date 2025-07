Samsung Galaxy Z Flip7: potencia de IA en tamaño de bolsillo con una nueva FlexWindow de punta a punta

Samsung Electronics Co., Ltd. presentó hoy el Galaxy Z Flip7, el teléfono con IA más compacto para la era multimodal, impulsado por una nueva FlexWindow. Lo suficientemente pequeño para caber en un bolsillo, pero lo suficientemente potente para ofrecer la asistencia más práctica, el dispositivo fusiona Galaxy AI con una FlexWindow ahora de punta a punta, cámara de nivel insignia y un diseño ultra compacto e icónico. Desde IA por voz intuitiva hasta las mejores capacidades para selfies, el Galaxy Z Flip7 es un compañero de bolsillo creado para una interacción fluida y confiabilidad diaria.

Rendimiento con tamaño de bolsillo

El contenido fluye elegantemente de punta a punta en la impresionante pantalla FlexWindow del Galaxy Z Flip7, llevando lo esencial al frente, facilitando escribir mensajes rápidos, revisar tu agenda con un vistazo y tomar selfies de alta calidad en cualquier momento. La FlexWindow más brillante del Galaxy Z Flip hasta la fecha ofrece una tasa de actualización súper fluida, haciendo que todo luzca vívido y se sienta fluido, incluso al desplazarse por redes sociales al aire libre en un día soleado.

La FlexWindow Super AMOLED de 4.1 pulgadas es la más grande en un Galaxy Z Flip, con usabilidad de punta a punta que permite ver y hacer más desde la pantalla exterior.

es la más grande en un Galaxy Z Flip, con usabilidad de punta a punta que permite ver y hacer más desde la pantalla exterior. Con un brillo máximo de 2,600 nits y una tasa de actualización de 120Hz tanto en la pantalla principal como en la FlexWindow, el Galaxy Z Flip7 permite desplazamiento, streaming y gaming ultra fluidos. Además, la FlexWindow se actualiza con Vision Booster , mejorando la visibilidad en exteriores para estes conectado donde quiera que estes.

y una tanto en la pantalla principal como en la FlexWindow, el Galaxy Z Flip7 permite desplazamiento, streaming y gaming ultra fluidos. Además, la FlexWindow se actualiza con , mejorando la visibilidad en exteriores para estes conectado donde quiera que estes. La pantalla principal es una Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas, creada para experiencias inmersivas y ultra suaves.

El Galaxy Z Flip más delgado y duradero

El Galaxy Z Flip7 está diseñado para la portabilidad y pone un rendimiento potente en la palma de tu mano. Con su tamaño compacto y silueta elegante, se desliza sin esfuerzo en un bolsillo pequeño o bolso. Perfecto para lo que depare el día: responder llamadas durante un café, capturar fotos en la tienda… sin preocuparte por caídas o golpes. También está construido para durar y diseñado para soportar el uso diario constante.

Pesa solo 188 gramos y mide apenas 13.7 mm plegado , siendo el Galaxy Z Flip más delgado hasta la fecha.

y , siendo el Galaxy Z Flip más delgado hasta la fecha. La parte frontal y posterior están protegidas por Corning® Gorilla® Glass Victus® 2.

El Armor FlexHinge es más delgado que en la generación anterior e incorpora un diseño reestructurado y materiales de alta resistencia para un plegado más suave y durabilidad prolongada.

es más delgado que en la generación anterior e incorpora un diseño reestructurado y materiales de alta resistencia para un plegado más suave y durabilidad prolongada. Un robusto marco de Armor Aluminum ofrece una estructura resistente y duradera.

Potencia que dura más y trabaja con inteligencia

Aunque el Galaxy Z Flip7 ha sido afinado y reducido, ahora incorpora una batería más grande y una pantalla aún más amplia, todo en una forma más compacta. Con la batería más grande jamás vista en la serie Galaxy Z Flip, ofrece energía adicional suficiente para ver una película más sin necesidad de carga. Escucha música o podcasts en trayectos largos, edita fotos al instante y comparte actualizaciones todo el día sin interrupciones.

La batería de 4,300mAh es la más grande en un Galaxy Z Flip, ofreciendo hasta 31 horas de reproducción de video con una sola carga.

es la más grande en un Galaxy Z Flip, ofreciendo hasta 31 horas de reproducción de video con una sola carga. El Galaxy Z Flip7 funciona con el último procesador de 3nm personalizado para Galaxy, con CPU, GPU y NPU aún más potentes que el Galaxy Z Flip6.

personalizado para Galaxy, con CPU, GPU y NPU aún más potentes que el Galaxy Z Flip6. Samsung DeX llega por primera vez al Galaxy Z Flip7, permitiendo transformarlo al instante en una estación de trabajo: ábrelo, conéctalo a una pantalla y accede a herramientas tipo PC para un multitasking mejorado.

IA perfecta para el bolsillo

image.png

Con una FlexWindow mejorada en usabilidad y una Galaxy AI más inteligente e intuitiva que nunca, el Galaxy Z Flip7 inaugura una nueva era de conveniencia y funcionalidad. Te permite usar la voz para buscar, obtener respuestas y ejecutar acciones directamente desde la FlexWindow. Impulsado por One UI 8 y Android 16 desde el primer momento, ofrece experiencias verdaderamente multimodales optimizadas para el diseño icónico tipo Flip, permitiendo ejecutar muchas tareas directamente desde la pantalla externa. Esta experiencia intuitiva y manejable con una sola mano redefine la productividad y personalización, haciendo del Galaxy Z Flip7 el compañero ideal tanto si estás viajando como si navegas un día ajetreado.

El Galaxy Z Flip7 lleva la personalización impulsada por IA a un nuevo nivel, adaptada a tu estilo y rutina. Desde sugerencias de fondos de pantalla hasta emojis, colores y personalización de widgets, todo optimizado para el control con una sola mano, FlexWindow se convierte en una extensión dinámica de ti, ya sea preparándote para un viaje, entendiendo tu humor, la personalización es fácil y siempre envolvente.

Gemini Live ahora está disponible directamente en la FlexWindow , permitiéndote usar la voz para buscar información y ejecutar tareas sin usar las manos. Si estás preparando un viaje al extranjero, solo dile a Gemini lo que necesitas: puede mostrar los detalles del vuelo desde Samsung Wallet, configurar un recordatorio para salir al aeropuerto e incluso encontrar restaurantes mejor calificados en tu destino, y posteriormente guardar toda la información en Samsung Notes para un acceso fácil. Es como tener un asistente personal en la pantalla de portada.

, permitiéndote usar la voz para buscar información y ejecutar tareas sin usar las manos. Si estás preparando un viaje al extranjero, solo dile a Gemini lo que necesitas: puede mostrar los detalles del vuelo desde Samsung Wallet, configurar un recordatorio para salir al aeropuerto e incluso encontrar restaurantes mejor calificados en tu destino, y posteriormente guardar toda la información en Samsung Notes para un acceso fácil. Es como tener un asistente personal en la pantalla de portada. Con el uso compartido de cámara en Gemini Live , recibir ayuda en tiempo real es tan fácil como apuntar con la cámara. Ya sea para hacer la maleta o elegir ropa, solo muestra a Gemini lo que estás viendo y pregunta: “¿Cuál de estos outfits es mejor para el clima en Seúl?” Gemini responderá como lo haría un amigo útil.

, recibir ayuda en tiempo real es tan fácil como apuntar con la cámara. Ya sea para hacer la maleta o elegir ropa, solo muestra a Gemini lo que estás viendo y pregunta: “¿Cuál de estos outfits es mejor para el clima en Seúl?” Gemini responderá como lo haría un amigo útil. Now Bar muestra la actividad en tiempo real de las apps, el progreso de los podcasts y las notificaciones directamente en la pantalla principal, y ahora está integrada con aún más aplicaciones de terceros. Con solo un vistazo a tu FlexWindow puedes revisar el tiempo estimado de llegada de tu viaje compartido, ver qué canción está sonando, echar un vistazo a los últimos marcadores de fútbol y mucho más.

muestra la actividad en tiempo real de las apps, el progreso de los podcasts y las notificaciones directamente en la pantalla principal, y ahora está integrada con aún más aplicaciones de terceros. Con solo un vistazo a tu FlexWindow puedes revisar el tiempo estimado de llegada de tu viaje compartido, ver qué canción está sonando, echar un vistazo a los últimos marcadores de fútbol y mucho más. Now Brief ofrece actualizaciones diarias aún más personalizadas como tráfico, recordatorios, eventos del calendario y resúmenes de salud. Recibe recomendaciones de música y videos basadas en tus suscripciones e intereses, y accede fácilmente a datos de bienestar de Samsung Health y tu Galaxy Watch.

ofrece actualizaciones diarias aún más personalizadas como tráfico, recordatorios, eventos del calendario y resúmenes de salud. Recibe recomendaciones de música y videos basadas en tus suscripciones e intereses, y accede fácilmente a datos de bienestar de Samsung Health y tu Galaxy Watch. El nuevo Stretch Clock se adapta en tiempo real al fondo de pantalla de tu FlexWindow, envolviendo rostros u objetos en la imagen para que la visualización de la hora nunca resulte intrusiva. Ya sea que tu pantalla de bloqueo muestre una selfie en primer plano o un paisaje panorámico, Stretch Clock garantiza que permanezca visible.

Un estudio de selfies de bolsillo

El Galaxy Z Flip7 ofrece fotografía de nivel insignia y la mejor cámara para selfies de Samsung hasta ahora. Con el motor ProVisual avanzado de Samsung, optimiza de forma inteligente cada escena para capturar imágenes nítidas y detalladas en cualquier iluminación, sin necesidad de ajustes manuales. Desde momentos con mascotas hasta festivales y retratos al atardecer, el Galaxy Z Flip7 ofrece resultados impresionantes sin trípode ni necesidad de desplegar la pantalla.

El sistema de doble cámara trasera incluye una cámara de 50MP (Lente gran angular) y una de 12MP (lente ultra gran angular) , ofreciendo claridad insignia en cualquier iluminación, tanto para paisajes como para selfies de alta calidad desde la pantalla exterior.

y , ofreciendo claridad insignia en cualquier iluminación, tanto para paisajes como para selfies de alta calidad desde la pantalla exterior. Con Night Video , la detección inteligente de movimiento ahora separa sujetos en movimiento del fondo estático para reducir el ruido, de esta forma tus videos nocturnos permanecen claros, detallador y fieles a la realidad. Además, el HDR de 10 bits ofrece colores más ricos, mayor contraste y detalles más realistas en cualquier momento del día.

, la detección inteligente de movimiento ahora separa sujetos en movimiento del fondo estático para reducir el ruido, de esta forma tus videos nocturnos permanecen claros, detallador y fieles a la realidad. Además, el ofrece colores más ricos, mayor contraste y detalles más realistas en cualquier momento del día. El Galaxy Z Flip7 mejora tus selfies desde la FlexWindow. Real-Time Filters permite previsualizar y perfeccionar tus tomas FlexCam al instante. Con el nuevo Zoom Slider , puedes acercar o alejar rápidamente con solo deslizar, ideal para capturar un outfit completo o hacer un selfie grupal perfecto.

permite previsualizar y perfeccionar tus tomas FlexCam al instante. Con el nuevo , puedes acercar o alejar rápidamente con solo deslizar, ideal para capturar un outfit completo o hacer un selfie grupal perfecto. Con Dual Preview , tanto el fotógrafo como el sujeto pueden ver la composición en tiempo real en la FlexWindow, ayudando a capturar la toma perfecta al primer intento.

, tanto el fotógrafo como el sujeto pueden ver la composición en tiempo real en la FlexWindow, ayudando a capturar la toma perfecta al primer intento. Convierte momentos cotidianos con tus mascotas en fotos llamativas con Portrait Studio, con estilos como caricatura, efecto de ojo de pez o un acabado profesional.

Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Samsung también anunció el Galaxy Z Flip7 FE, llevando la experiencia plegable a más usuarios. Compacto cuando está plegado y expansivo cuando se despliega, el Galaxy Z Flip7 FE cuenta con una pantalla principal de 6.7 pulgadas para una experiencia inmersiva. Su cámara FlexCam de 50MP permite selfies y videos de alta calidad en Modo Flex, capturando contenido con manos libres sin abrir el dispositivo. Con Galaxy AI integrada, ofrece funciones como traducción en tiempo real y resúmenes de llamadas directamente desde el dispositivo. Su pantalla exterior presenta Now Brief, con actualizaciones útiles como clima, agenda diaria y alertas de tránsito en un diseño optimizado para su forma compacta. Disponible en Black y White, ofrece un look minimalista que complementa su diseño inteligente y plegable.

Seguridad

A medida que las experiencias móviles se vuelven más inteligentes e interconectadas, Samsung refuerza los cimientos que las protegen, presentando nuevas protecciones para IA en el dispositivo, detección de amenazas entre dispositivos y mejoras en seguridad de red con cifrado resistente a la computación cuántica. Con One UI 8, Samsung avanza con Knox Matrix para brindar protección más proactiva y fácil de usar en todo el ecosistema Galaxy. One UI 8 también incluye privacidad potenciada por IA con la nueva Knox enhanced Encrypted Protection (KEEP), la última innovación en seguridad móvil. KEEP ofrece una nueva arquitectura diseñada para proteger la próxima generación de funciones personalizadas impulsadas por IA. Crea entornos de almacenamiento cifrados, específicos por aplicación, dentro del área segura de memoria del dispositivo, asegurando que cada app acceda únicamente a su propia información sensible, y nada más.

Disponibilidad y ofertas

El Galaxy Z Flip7 estará disponible para preordenar a partir del 9 de julio, y su disponibilidad general comenzará a mediados de agosto. El Galaxy Z Flip7 estará disponible en colores Jetblack, Blue Shadow, Coralred y Mint (exclusivo en línea).

Para mayor tranquilidad, Samsung Care+ ofrece cobertura integral para daños accidentales, reparaciones y reemplazos. Además, para quienes aman tener la última tecnología, Samsung está lanzando el New Galaxy Club.

Para más información sobre el Galaxy Z Flip7, visita: http://news.samsung.com/latin