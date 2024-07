Yo Me Llamo 2024: ¿A qué hora y dónde ver el 1er programa de audiciones?

Yo Me Llamo se ha convertido en uno de los megaproyectos más vistos y esperados a nivel nacional, y este año celebra su sexto año consecutivo de producción en las pantallas de Telemetro.

El primer programa de las audiciones de Yo Me Llamo 2024 será el próximo martes 16 de julio de 2024, a partir de las 8:30 p.m., y podrás verlo en las pantallas de Telemetro.

En estos programas iniciales se mostrará a la audiencia cómo fue el proceso de selección de los posibles nuevos artistas que participarán en esta nueva temporada. ¡No te lo pierdas!

