Diputado opina que "La mejor salida es que el gobierno panameño no otorgue un salvoconducto" a Ricardo Martinelli

“La mejor salida es que el gobierno panameño no otorgue un salvoconducto que no ha podido justificar y que encuentre entonces su fundamento de derecho para justificarlo si quiere darlo y que entonces el expresidente -Ricardo Martinelli-, entendiendo que él mismo se ha llamado un perseguido político, salga, enfrente la justicia y que sus abogados y todo el equipo legal que tiene detrás demuestre que en efecto fue una persecución política y que no fue una condena debidamente probada”, diputado José Barboni.