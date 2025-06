Calle 7 Panamá: Sol Bruce mantiene firme su sueño de ser campeona

“Desde que era niña fui fanática de Calle 7. Veía a todos los competidores y me decía a mí misma que algún día quería estar ahí. Y ese día llegó. Claramente, las cosas no han sido fáciles para mí dentro del campo de batalla, y sé que no lo serán. Hay que luchar para que se den las cosas. Pero, de una u otra forma, siempre parece que algo se interpone en mi camino: una lesión, un choque emocional…”, expresó.

Con una mezcla de nostalgia y firmeza, Sol dejó claro que su meta está bien definida:

"Como todos los competidores acá, algún día me gustaría ser campeona de Calle 7. Ese es mi objetivo, aunque quizás no se haya notado. Pero sí lucho, y lucho fuerte, para que algún día pueda llamarme campeona de Calle 7. Me gustaría mucho lograrlo, y aquí estamos, luchando cada temporada por ese sueño."

Sol Bruce continúa con el sueño de ser campeona en Calle 7 Panamá

Sol Bruce reafirma su compromiso y determinación dentro del campo de batalla de Calle 7 Panamá. Aunque su camino no ha sido fácil, asegura que sigue firme en su objetivo de convertirse en campeona, y está dispuesta a darlo todo, sin importar los desafíos.

Sol reconoce que, aunque algunos puedan pensar que otros competidores han tenido un camino más sencillo, todos luchan por el mismo sueño. En su caso, enfatiza que, aunque los resultados aún no la han acompañado, eso no significa que no se esfuerce o no entrene.

"Yo siempre me comprometo conmigo misma en mejorar y, pues, algún día ser campeona y tocar ese 7", expresó con emoción.

Ahora, portando el uniforme de un nuevo equipo, Sol dejó claro que el cambio no afecta su entrega ni su pasión por la competencia:

"A pesar de estar en otro equipo, voy a dar lo mejor de mí." "A pesar de estar en otro equipo, voy a dar lo mejor de mí."

Con una actitud positiva y llena de garra, Sol Bruce continúa luchando por su sueño, demostrando que la perseverancia y el corazón son claves en el camino hacia la victoria.