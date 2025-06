Rosmary Gilbert confirma su retiro de Calle 7 Panamá: "Con el dolor de mi alma me retiro"

"Con el dolor en mi alma me retiro, porque no es que no ame el programa, yo amo... o sea, yo puedo seguir ahí en el programa, pero por mi paz mental y por muchas cosas que han pasado estas temporadas, lastimosamente me toca decir adiós, aunque no quiera", expresó visiblemente conmovida.

Gilbert, quien ha sido parte fundamental del equipo Escarlata y una competidora destacada en múltiples ediciones, dejó claro que su retiro responde a una necesidad personal. "Es más por el bien de uno", concluyó.