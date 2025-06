Advertencia del IMA: director Murillo advierte sobre el uso de queso vegetal en restaurantes y pizzerías

Murillo señaló que algunas compañías transnacionales han dejado de comprar miles de litros de leche, alegando que ya cuentan con suficiente producto en inventario, lo que pone en riesgo el sustento de los productores locales.

Director del IMA advierte sobre el uso de queso vegetal en restaurantes y pizzerías

"Hay mucho queso de grasa vegetal, eso hay que explicarlo, hay muchos restaurantes y pizzerías que utilizan queso grasa vegetal que no es cien por ciento leche, y están metiendo precios baratos y supuestas pizzas con saborizantes mozzarella y la gente no lo sabe, y hago un…

Además, denunció el uso extendido de queso elaborado con grasa vegetal en restaurantes y pizzerías del país.

"Hay mucho queso de grasa vegetal... que no es cien por ciento leche, y están metiendo precios baratos y supuestas pizzas con saborizantes mozzarella. La gente no lo sabe", advirtió Murillo, haciendo un llamado a los consumidores a exigir mayor transparencia en los ingredientes utilizados.

IMA cuenta con plan de contingencia

Ante este panorama, Murillo informó que el IMA ya cuenta con un plan de contingencia para garantizar que los productores no pierdan su producto:

“Tenemos un plan establecido con empresas cien por ciento panameñas para que los productores no pierdan un solo litro”.

El funcionario reiteró la importancia de apoyar al sector lácteo nacional y promover el consumo de productos elaborados con leche auténtica y de origen panameño.