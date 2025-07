¡Bebé en camino! Karen Chalmers anuncia que será abuela

Karen compartió con entusiasmo que su hija Nicole está en la dulce espera, una noticia que ha llenado de felicidad a toda su familia.

Esta nueva etapa representa un sueño cumplido para Chalmers, quien durante años ha manifestado su deseo de convertirse en abuela. ¡Felicidades a Karen y su familia por esta hermosa bendición que está en camino!

Embed - Tu Mañana on Instagram: "¡Confirmado! Panamá tendrá a la abuela más top del año Hoy el amor y la emoción están a flor de piel, y no es para menos… ¡Nuestra querida @kchalmersh será abuela por primera vez! Un baby está en camino y con él, la transformación de una mujer espectacular en la abuela más mamacita de todo Panamá. La felicidad se desborda y no podríamos estar más emocionados por esta nueva etapa que promete estar llena de besitos, pañales y estilo. "