Mario Fonseca regresa a Calle 7 Panamá y apunta a la capitanía de la Furia Roja

"Está complicada la situación en el equipo. Lo que sí te puedo decir y confirmar es que yo he venido y lo único que no quiero es que tengamos un capitán amarillo. Así que, al final del día, yo me voy a postular para capitán, pase lo que pase. Yo voy a ser un capitán del equipo rojo, siendo un rojo de verdad, y me niego rotundamente a que un amarillo sea capitán y dirija al equipo rojo", expresó con contundencia.

Fonseca dejó claro que llega con la mira puesta en liderar al equipo rojo, defendiendo su esencia histórica y asegurando que luchará por mantener la identidad que, según él, ha sido desdibujada.